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頂呱呱「9塊雞重量桶」回歸！優惠再加碼　開箱「轉生史萊姆主題餐廳」新1彈餐點

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

台味才夠香！台式炸雞霸主「頂呱呱」9月第一波震撼彈，「9塊雞重量桶」即將限時回歸，能夠再度回味超越一斤雞的過癮度。此外，8/31「轉生史萊姆主題餐廳」還有第2彈活動登場，全新餐點等你來開箱！

頂呱呱「9塊雞重量桶」即將回歸開賣。圖／頂呱呱提供
頂呱呱「9塊雞重量桶」即將回歸開賣。圖／頂呱呱提供

9月吃雞！由於去年好評不斷，台味速食連鎖「頂呱呱」將於9/2回歸再推「9塊雞重量桶」，滿滿一桶酥脆多汁的噴香炸雞，令人愛不釋手、一吃上癮。預計還會同步推出其他加碼優惠，必吃點心統統有。更多開賣消息，請關注udn旅遊美食頻道和頂呱呱粉絲專頁。

圖／頂呱呱提供
圖／頂呱呱提供

轉生史萊姆主題餐廳先前推出的限定套餐。圖／頂呱呱提供
轉生史萊姆主題餐廳先前推出的限定套餐。圖／頂呱呱提供

不僅如此，位於北市松山區八德路的「頂呱呱ｘ轉生史萊姆主題餐廳」將於8/31推出第2彈活動，除了有限定周邊新品與全店祭典風格新體驗外，更有獨家聯名限定套餐「魔國聯邦名物餐」及「蜜莉姆點心組」，口味和包裝都再進化，以及每月限量特典，只送不賣，鐵粉絕對要收藏起來。

圖／頂呱呱粉絲專頁
圖／頂呱呱粉絲專頁

頂呱呱 9塊雞重量桶開賣資訊

活動時間：2024/9/2～9/9

活動門市：全台頂呱呱門市（中崙/桃機/松機店除外）

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