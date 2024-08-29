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響應「聯合國國際糧損日」！六福敘日Buffet「清盤直接6折」

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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珍惜地球來清盤！為響應9月29日的聯合國「國際糧損日」（International Day of Awareness on Food Loss and Waste Reduction，簡稱IDAFLW），台北六福萬怡酒店特別在敘日全日餐廳推出「惜食清盤．永續期盼」活動。9月9日至30日期間，平日午餐時段每日限量提供10組訂位賓客參與。賓客可於入場時領取「光盤集點卡」，用餐期間集滿10個完食空盤，即可享每人899元的優惠價，每組最多4人同行，約享六折優惠，趕快揪團訂起來！

圖／六福旅遊集團提供
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敘日全日餐廳 9月限定「漁獲豐收季」精選美饌

南港的敘日全日餐廳以豐富多元的異國佳餚聞名，9月更推出「漁獲豐收季」期間限定餐檯，為賓客帶來一系列肥美的海鮮料理。必嚐美味包括鮪魚尼斯沙拉、鮪魚酪梨壽司卷、澎湖海菜鮪魚塔塔手卷，以及南洋海鮮叻沙濃湯麵、海味鮮蛤雙味噌鍋、現煮澎湖小卷米粉等佳餚。平日午餐特別推出超澎湃海鮮餐檯，北海道生食級干貝和燒烤牡蠣無限供應，假日更有松葉蟹腳和生蠔料理加碼，讓食客盡享各式海鮮饗宴。

圖／六福旅遊集團提供
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甜點與飲品 清涼一夏的完美搭配

為了提升用餐體驗，敘日全日餐廳還精心準備了各式甜點和飲品，包括清爽的柏克金啤酒、香甜的烈日鬆餅，以及可供賓客DIY手作的提拉米蘇。這些精緻美味，搭配主菜一同品嚐，讓賓客在炎炎夏日也能清爽開胃。來敘日全日餐廳，不僅是一場味蕾的盛宴，更是一段美好的夏日時光。

此外，為慶祝9月軍人節與教師節，9月1日至30日期間不分平假日午餐與晚餐時段，持軍人證或教師證用餐，即享8折優惠，每張證件最多可供8人同享，需另收原價一成服務費。

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