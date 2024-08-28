優惠又一波！爽吃一整天 麥當勞加碼App優惠 「三餐、點心+宵夜」全搞定

麥當勞的夏日優惠券用了嗎？新一波加碼來囉～「全球版麥當勞App」每週都送優惠給大家、幫大家省錢，接下來有限時買一送一，更有點餐加送免費薯條，小資族們記得把握優惠期間再省一波！

圖/麥當勞提供

上禮拜才推出全新、且可以用到9/17的夏季優惠券、加1元就多1件的雞塊和薯條都吃了嗎？麥當勞緊接著再推出新優惠，要照顧大家的荷包！

圖／麥當勞提供

圖／麥當勞臉書

在全球版的App上，從8/30～9/1在指定時段買超值全餐，將免費請大家吃「小薯」，連玉米濃湯搭配小薯的點心也只要50元；早餐時段點火腿蛋堡可折5元，6塊麥克雞塊套餐也可現省10元。

到了晚餐，限定於17：00～21：00的麥香魚或麥香雞加上中薯＋中杯飲料的套餐，更只要99元，百元有找就能解決晚餐，還不揪家人、朋友、同學開吃。

圖／麥當勞臉書

搭配之前推出的優惠券，這回麥當勞從早餐到晚餐，連點心、宵夜都幫大家準備好了，平時吃膩了便當的小資族，可別忘了把折扣的時間筆記好，好好把握這波優惠省錢又吃好吃滿，別錯過囉！

麥當勞夏日優惠券