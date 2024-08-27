中秋豪華烤肉派對！ 台北晶華栢麗廳9／13起「餐檯升級不加價」 韓式烤肉、和牛漢堡排吃到飽
一年一度中秋節約起來！ 台北晶華酒店的「栢麗廳烤肉吃到飽」又來了，自9/13至9/22連續10天，栢麗廳變身為中秋BBQ烤場，將提供超過30種海陸美食，更加碼韓式烤肉、日式和牛漢堡排、美式厚切爐烤牛排，吃到飽控一定要揪團一起過中秋！
栢麗廳這一次的中秋烤肉盛宴特別設計了三大主題區域，在韓式烤肉區，消費者可以品嚐到現切豬五花肉，經過大火直烤後，香氣四溢；日式和牛漢堡排區則以日本和牛肉手打漢堡排為主角，配上紅酒松露醬及半熟溫泉蛋，再加上Q彈的越光米，帶來滿滿的和風洋食滋味。
肉食愛好者的天堂，還要吃美式炭烤區的厚切爐烤牛排外酥內嫩，搭配主廚特選的9款風味烤肉醬，包括經典美式BBQ、蜂蜜芥末、辛香黑胡椒、法式紅酒等，每一口都是味蕾的饗宴。
9月13日至22日台北晶華酒店「栢麗廳烤肉吃到飽」，午餐及晚餐除了備妥超過30種海陸料理外，今年更加碼推出韓式烤肉、日式和牛漢堡排及美式厚切爐烤牛排，連續10天「餐檯升級不加價」。
針對訂不到位的消費者，台北晶華酒店的「晶華美食到你家」平台則推出3款熟食外帶的中秋烤肉分享餐，包括以直火豪邁燒烤的美國極黑牛戰斧牛排、重達1.5公斤的厚切爐烤肋眼牛，以及軟嫩入味的美式烤豬肋排為主角的豐美烤肉組合，每套3680元起，讓消費者在家中也能輕鬆享受中秋烤肉節氣氛。
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