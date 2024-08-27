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50倍大超狂蛋黃酥！ 3.7公斤「巨無霸蛋黃酥」要價2200元 內含53顆鹹蛋黃 量販店挑戰極限
中秋節蛋黃酥的主戰場來了！ 有網友發現大潤發量販店，竟然賣一顆要價2200元的蛋黃酥，8吋大小，重達3.7公斤，比一般蛋黃酥50倍大，想嘗鮮的大胃王朋友們，9/5前快到全台大潤發門市預購！
大潤發去年限定登場的「50倍巨大蛋黃酥」今年再度回歸掀起討論，「巨無霸紅豆蛋黃酥」外層嚴選天然奶油製成一層層酥香的酥皮，內餡則是選用屏東高品質的紅土鹹鴨蛋，用量高達53顆鹹蛋黃，搭採用成本更高的台灣紅豆減糖配方，製作時間長達四小時，重量達3.7公斤，吃起來卻不甜膩。
除了「50倍巨大蛋黃酥」預購價2,200元(原價2,500元)，也還有「10倍大蛋黃酥」可以選擇，預購價為365元(原價399元)，絕對是今年中秋最吸睛的伴手禮，目前9/5前全台大潤發門市現場皆可預購，於9/6至9/17期間取貨。
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