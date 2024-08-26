北京鼎泰豐宣布關閉大陸華北14家門市 台灣總部回應了

對於北京「鼎泰豐」品牌期限屆滿將結束營業一事，台灣鼎泰豐26日下午表示，在中國大陸北京、天津、青島、廈門、西安等城市分店，目前由北京恆泰豐餐飲有限公司經營，26日因北京恆泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，故提前終止品牌授權。未來有機會仍希望能重新回到華北市場。

鼎泰豐台灣總部表示，上述城市共14家分店，將陸續於2024年10月31日前結束營業。總部已責請當地經營管理團隊，即日起妥善處理員工、顧客及供應商權益。

鼎泰豐目前含港澳在中國大陸有38家店，此次關閉華北地區的14家店後，還有24家店。鼎泰豐表示，大陸其他城市分店，包括上海、蘇州、無錫、南京、嘉興、杭州、寧波、廣州、深圳經營管理不受影響，維持正常營運。

北京恆泰豐餐飲（北京鼎泰豐）26日宣布，由於公司營業執照20年期限已滿，且董事會未能就續展達成一致意見，公司決定於今年10月31日前陸續結束14家店，包括北京漁陽店、SKP店、西單店、芳草地店、APM店、國貿店、翠微百貨、世紀金源店、天津恆隆店、萬象城店，以及青島嘉年華．海信廣場VILLAGE店、海信廣場店和西安SKP店、廈門磐基店。

北京鼎泰豐是在2004年成立，20年來，從一家餐廳成長為多個城市中廣受歡迎的名店，在市場獲得口碑與輝煌業績。該公司表示，將妥善處理員工經濟補償金與安置事宜，並依法保保障儲值卡會員的合法權益。同時積極與各合作夥伴溝通，圓滿處理後續事務，盡量減少對各方的影響。據悉，此次受影響員工約800人，其中23名為台籍。

北京鼎泰豐並表示，持續看好大陸市場，將繼續關注餐飲行業的動態和發展趨勢，並盼將來能再次攜手合作。