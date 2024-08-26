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科技島上的美食「星」光經濟部力推美食繁星 邀明星主廚分享經驗

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
經濟部商業發展署邀請星級主廚進行分享演繹，引領國內優質餐飲業者朝米其林摘星之路邁進。
經濟部商業發展署邀請星級主廚進行分享演繹，引領國內優質餐飲業者朝米其林摘星之路邁進。

經濟部商業署推動美食繁星計畫，日前力邀四位星級主廚，向國內星級餐廳或是具高度摘星潛力的餐廳分享經驗，陳正祺次長表示，Computex時全球矚目臺灣，各大科技CEO如黃仁勳、蘇姿丰都來到臺灣，曝光的不只科技力，更有臺灣的「美食力」，郭智輝部長高度期待透過臺灣的美食文化，讓世界從舌尖認識臺灣，也更喜歡臺灣，讓臺灣餐飲業注入更多來自國際的消費力。

陳正祺次長指出，臺灣的科技力舉世聞名，科技始終來自人性，而人性不能少了美食，郭部長正是期待全球的觀光及商務人流，能夠順帶透過臺灣美食，更喜歡臺灣。事實上，臺灣能夠有這麼多好的宜居城市，不只是豐富的文化、安全的環境，也包括舒適的用餐氣氛跟美食。

臺灣餐飲業去年已成為破兆的兆元產業，陳正祺次長說明，下一階段應該讓餐飲業不只是辛苦打拚的產業，還要能夠提高附加的價值跟價格。米其林是國際公認的美食指標，所以今天邀請新加坡的Zor Tan主廚、及臺灣知名的江振誠主廚，還有注重臺灣在地及永續食材的簡天才師傅、郭庭瑋師傅，另外還有高餐的李教授來指導，希望在場的美食達人們，可以給臺灣的店家們不同的星級洗禮，讓平民美食、高階餐飲成為臺灣被世界記得的重要回憶。

知名江振誠主廚指導分享實作經驗，讓臺灣嚴選美食持續走向國際。
知名江振誠主廚指導分享實作經驗，讓臺灣嚴選美食持續走向國際。

陳次長說，未來經濟部會有一系列活動，包括「臺灣嚴選」，也就是Taiwan Select的美食餐廳競賽，讓國際與本國觀光人潮，能夠在全國多條觀光路線中，順道享受臺灣美食。臺灣不僅是安全、進步的宜居所在，更是24小時都能找到好吃食物的美食國度，經濟部的工作是，希望協助國內餐飲業持續朝美味、精緻與高質化升級，讓世界看見臺灣的，不只晶片的算力，更有難忘的美食回憶。

商業署此次舉辦「名廚交流及摘星工作坊」，一共三天，除了星級主廚分享外，也邀請國內不同世代的美食評論家來分享經驗，加上國內各家優質餐廳，包括心潮飯店丶欣葉丶春韭丶儂來丶膳馨丶有春茶舘丶錦霞樓等參與，期待能夠透過分享精緻餐飲的理論分享、星級主廚實作經驗，讓臺灣嚴選美食持續走向國際。

名廚 新加坡 江振誠 米其林 觀光

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