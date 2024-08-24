燒肉控尖叫了！ 「屋馬燒肉」宣布出走台中 300家快閃店將遍佈全台

燒肉控看過來！ 台中熱門的燒肉餐廳「屋馬燒肉」推陳出新，最新宣布超快訊「屋馬快閃店」要來了，為了讓全台灣喜歡吃屋馬的朋友們訂到位，屋馬團隊決定走出台中，準備要走向全台！

有台中最強燒肉、最難訂位之稱的「屋馬燒肉」，自2008創立主打大份量的燒肉套餐，還有無限供應的壺裝雞湯，被視為台中最具代表性連鎖燒肉品牌。

屋馬燒肉。圖／擷取自屋馬燒肉官網

屋馬燒肉官方臉書最新公告表示下一步要走向全台，「為了讓全台灣喜歡吃屋馬的大家可以訂到位，屋馬團隊決定走出台中，即將在全台遍佈快閃店，數量達300多間」，甚至有朝一日是全世界，對燒肉控們來說是一大福音，官方並表示將會盡快宣布快閃地點！

圖／翻攝屋馬燒肉臉書

屋馬快閃店消息一出，網友們紛紛按讚留言，各縣市網友敲碗「竹北拜託」、「嘉義拜託」、「宜蘭拜託」、「高雄有的話衝一波」、「來台南pk碳佐麻里」、「來台北展現一下啊」。