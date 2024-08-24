必勝客週末限定！「13吋大比薩只要半價」20種口味任選

全球知名速食品牌必勝客本周末推出限時兩天的「外帶13吋大比薩半價」優惠，讓消費者享受更多美味選擇。此次優惠活動涵蓋20款人氣口味，包括經典的夏威夷、超級總匯，以及特製的雙拼比薩，如「海陸總動員」和「煙燻培根手撕豬」。不論喜愛何種口味，這個週末都是大快朵頤的好機會。

圖／必勝客提供

本次優惠不僅限於經典口味，更加入了創新選擇，如法式卡菲海陸比薩、松露海鮮珍珠起司比薩、和風章魚燒、韓式泡菜燒肉等特製風味。消費者可透過必勝客官網了解更多詳情，限時兩天抓住這個難得的半價優惠機會吧。

圖／必勝客提供

另外近期必勝客還推出草食系必追的「白醬培根溫野菜」。特製濃郁奶香白醬 配上鹹香培根佐鮮綠青花菜，保證自然清甜、營養美味，現在只要69元加價購就能帶走囉。

圖／必勝客提供

必勝客創立於1958年，是全球最大的披薩連鎖品牌之一，以其多樣化的餐飲選擇和便捷的外帶與外送服務深受消費者喜愛，敬請期待更多驚喜新口味與優惠吧！