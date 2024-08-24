提早一個月關門！ 花蓮人私房美食「蚵仔嫂」突永久停業 饕客撲空不捨

花蓮人的口袋名單又少一家！ 花蓮餐廳業者受到地震、颱風等天災，或是房租等個人因素，陸續有不少餐廳宣告熄燈。深受在地人喜愛、位於花蓮市區的銅板平價美食「蚵仔嫂」，原訂於9/20結束營業，沒想到宣告提早至8/22，將近提早一個月熄燈，讓不少在地饕客撲空，雖然錯愕仍表示不捨。

花蓮蚵仔嫂於7月中在臉書粉專貼出公告圖，表示將於9/22熄燈，不料過不到2個星期突然改通知，提前至8/22結束營業，僅簡短留言「感謝您長期以來的支持與惠顧」。

圖／翻攝蚵仔嫂臉書粉專

外觀不太起眼的蚵仔嫂，是附近花農學生的共同記憶，以蚵仔煎、滷肉飯、炒飯、魚皮湯等為主商品，以平價新鮮的海產美食，深受在地人與遊客喜愛，Google評價高達4.3顆星。

圖／翻攝蚵仔嫂臉書粉專

突然歇業的消息，讓許多饕客錯愕甚至撲空，同時也不捨留言「這麼好吃的蚵仔煎竟然要結束了」、「怎麼會...花蓮最好吃的蚵仔煎」、「我的天，那我還能吃什麼」、「很認真做中英菜單的台灣小吃店家，祝福未來會更好，加油」。