尾牙場地瘋搶早鳥8折優惠！六福萬怡9/30前訂席再送酒水暢飲

台北六福萬怡酒店為迎接尾牙和春酒旺季，精心策劃了一系列聚餐方案，滿足不同規模企業的需求。敘日全日餐廳、粵亮廣式料理及宴會廳各自推出多款優惠專案，無論是大型企業的尾牙盛宴，還是中小企業的輕鬆聚餐，皆能一應俱全。敘日全日餐廳提供多元Buffet選擇，專案優惠8折起；粵亮餐廳則推出一桌起訂的套餐，早鳥訂位還可享哈根達斯冰淇淋贈送。喜愛中式圓桌宴席的企業，可選擇宴會廳的精緻宴席料理及酒水無限暢飲服務。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北六福萬怡酒店提供

敘日全日餐廳此次主打15人起訂的尾牙專案，提供豐富的異國自助餐及柏克金精釀啤酒暢飲，每人價格1,099元起。訂席達21人，即享有1人免費，42人則享2人免費，依此類推。為鼓勵早鳥預訂，11月30日前或用餐前兩週訂席並預付30%訂金，可免10%服務費，優惠多多。

圖／台北六福萬怡酒店提供

粵亮廣式料理則針對小型企業推出一桌起訂的尾牙套餐，設計了兩套精緻菜單，以「靚皮烤鴨」及「神仙燒鵝」為特色，十人桌菜平日售價20,800元，假日25,800元。此外，每桌還可享紅水烏龍茶無限暢飲及紅酒一瓶，或加價升級為紅酒或啤酒暢飲。11月30日前預訂並預付訂金，每人可額外獲贈哈根達斯迷你杯。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

針對中大型企業，六福萬怡宴會廳推出「怡饗歲末尾牙春酒」專案，售價17,800元起，最低8桌即可開席，包含3小時內汽水、果汁無限暢飲，每桌另贈2瓶紅酒，並提供免費使用投影機和摸彩箱等設備。9月30日前預訂並支付訂金，更享紅酒或啤酒二選一無限暢飲。以上價格均需加收10%服務費。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／台北六福萬怡酒店提供