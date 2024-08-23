3.5小時吃到飽最低550元，還有夜貓價500元！「良石生活」壽星蛋糕免費送

小資族省錢看過來！位於台北信義區BELLAVITA百貨四樓的「良石生活」，是一家廣受網友推薦的自助餐廳。這裡環境優雅、空間寬敞，無論是午餐、下午茶還是晚餐，均提供豐富的美食選擇。餐廳推出特惠價，學生憑證件用餐只需550元，即可享受長達3.5小時的無限美食。

圖／取自良石生活臉書粉專

「良石生活」的沙拉吧尤為受到食客喜愛，提供多種類歐式進口生菜，經過嚴格清洗程序，保證食材新鮮健康。沙拉吧搭配六種手工沙拉醬，讓顧客自行調配喜愛的口味。除此之外，餐廳還提供多樣主菜選擇，包括現炸美式雞翅、烤鮭魚翅、白蝦盤等，每道菜品均由廚師精心烹製。

圖／取自良石生活臉書粉專

8月份，餐廳特別推出韓國季活動，讓顧客能夠無限品嚐各種經典韓國美食。從香濃入味的韓式烤肉，到酥脆多汁的韓式炸雞，以及充滿家鄉風味的雜菜冬粉，應有盡有，滿足不同口味需求。

圖／取自良石生活臉書粉專

值得一提的是，餐廳還為壽星提供專屬優惠。凡四人同行，其中包含壽星，並於生日當日前後三天內來店用餐，即可免費獲得一個6吋生日蛋糕。此優惠需提前三天預約，同時在訂位時告知使用壽星優惠。夜貓族則可在每晚8點後入場，享受每人僅需500元的晚餐優惠。趕快預訂了。

圖／取自良石生活臉書粉專

圖／取自良石生活臉書粉專