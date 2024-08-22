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開放刷卡！ 台灣「すき家」牛丼專賣供信用卡結帳 網友：終於不用帶現金了

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
日本連鎖丼飯店家「すき家（SUKIYA）」於2014年進駐台灣，因平價又實惠的牛丼廣受台灣民眾喜愛。圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書專頁
日本連鎖丼飯店家「すき家（SUKIYA）」於2014年進駐台灣，因平價又實惠的牛丼廣受台灣民眾喜愛。圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書專頁

自2014年登台、剛滿10年之際的牛丼專賣店「すき家」(SUKIYA)，帶來了最新消息，業者公告即日起提供信用卡結帳服務，但部分店尚未開放，詳細情形可上官網查詢開放店家詳情。

日本すき家(SUKIYA 丼飯)。圖／聯合報系資料照
日本すき家(SUKIYA 丼飯)。圖／聯合報系資料照

來自日本三大牛丼專門店之一的「すき家」，登台以來都一直只能使用現金結帳，不免讓消費者感覺不夠便利。業者於8月19日公告，即日起提供信用卡結帳服務，除了VISA、MasterCard、JCB、美國運通卡，也支援Google Pay、Apple Pay及Samsung Pay，也算是登台滿10年的一大進步。

不過，すき家並非全台都開放信用卡服務，部分店家像是國父紀念館店、忠孝復興店，還是只能用現金結帳，信用卡開放詳細情形可以自官網的「店舖訊息」查詢。

圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書專頁
圖／翻攝Sukiya Taiwan - すき家 台灣臉書專頁

得知すき家開放信用卡結帳服務，網友紛紛留言說「終於跟上時代了」、「終於可以不用現金了」、「以後錢包沒錢也敢走進去了」、「半夜帶張卡就能吃了」，也有人說「坐等行動支付」、「希望還可以開放linepay」、「什麼時候開放悠遊卡付款」。

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