人到了就能吃！「門前隱味牛肉麵」西門昆明店更親民 新模式「想吃就來現場」被饕客讚爆了
「最難訂位牛肉麵」想吃就吃！擁有不少網路聲量的知名牛肉麵「門前隱味」插旗西門，昆明店將於8/27 13:31起開放預訂，並自9月起正式營運，想吃到現場等就可以，不用擔心沒訂到位，令不少饕客嗨道「可以想吃就吃了～太棒啦」、「隨到隨吃的模式」。
做事十分有自己風格的牛肉麵專賣「門前隱味」時常在網路上引發討論，進駐西門的好消息曝光後即吸引網友熱議。現在，「門前隱味」發出公告，西門昆明店即將於8月27日13:31開放預訂，並自9/1起正式營業，更強調該店有別於三重店全預約方式，改採「不用預約、想吃就來現場」的新模式，造福不少訂不到位和想現場朝聖美味的饕客。
而門前隱味西門昆明店座位數有13席，板前用餐體驗對邊緣人或喜愛獨食的朋友格外友好，特別值得一提的是，昆明店價格更為親民，一碗單價279元，豆干一碟19元，300元有找就能輕鬆享用原本需要拚手速預訂才吃到的好滋味。
門前隱味 西門昆明店
地址：台北市昆明街96巷6-1號
開放預訂時間：2024/8/27 13:31
正式開幕日：2024/9/1
用餐模式：採「想吃就來現場、直接入座」的免預約模式
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