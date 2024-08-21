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達美樂拚了！小披薩「買1送2」、雙拼披薩下殺4折　最強牽絲「披薩魂丼飯」比焗烤飯更過癮

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／達美樂提供
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達美樂拚了！連鎖披薩專賣「達美樂」同步祭出多種優惠，邀請饕客省荷包飽口福。除了下殺4折的「3款雙拼披薩」外，即日起更推出「買1送2」的超狂優惠，小披薩買一送一再送大可樂，現在開吃披薩時機正好。

圖／達美樂提供
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達美樂「3款雙拼披薩」下殺4折，8/25前，期間限定「蔬食、招牌、極致」等三款雙拼披薩直接殺到4折，直徑40cm適合4-5人分食，平均每人最低只要84元，比買便當都便宜。不僅如此，新一波優惠再推出「外送小披薩買1送2」，最夯的金鑽夏威夷、龍蝦舞沙拉、海鮮四喜和BBQ雞肉等多達15種以上的口味任你選，小披薩買一送一再加贈大可樂，單點升級套餐超划算，優惠就到9/1。

圖／達美樂提供
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報系資料照／記者李柏澔攝影
報系資料照／記者李柏澔攝影

此外，達美樂「披薩魂丼飯」悄悄開賣，台灣在地米搭配披薩配料與超強牽絲的莫札瑞拉起司，層層疊加比焗烤飯更有層次，16:00前購買「披薩魂丼飯組合」只要199元，加碼送零卡可樂1罐，套餐含丼飯1份、副食6選2，一人獨享滿足又過癮。

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丼飯 披薩 買一送一 達美樂

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