爽嗑炸雞到月底！拿坡里炸雞專賣店「6塊炸雞桶」兩桶下殺399 「義式炸雞vs脆皮炸雞」你站哪一派？
炸雞專賣店還有優惠！拿坡里炸雞專賣店限定「6塊炸雞桶」一桶現省137元，不論是雞腿派還是腿排控統統能滿足，還能選擇原味或辣味，炸雞控一路爽嗑到月底。
拿坡里炸雞專賣店優惠持續中，8/31前「6塊炸雞桶」開吃享優惠，一桶特價211元（原價348元）、兩桶更下殺399元（原價696元），最高現省近300元。「6塊炸雞桶」內含3塊腿排與3隻雞腿，先選擇要「義式炸雞」或「脆皮炸雞」，再選原味或辣味，不知道怎麼選就各來一桶一次吃過癮。
此外，同樣為實力派炸雞「德克士脆皮炸雞」最新推出升級版「起司蔬菜牛肉堡」，超值早餐多一杯飲品和單點同價只要69元，還有超值午餐109元，有肉有菜開啟元氣滿滿的一天。
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