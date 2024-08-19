不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

連這也要省？有網友在PTT貼出一則討論文引發熱議，標題寫道「必勝客取消提供辣椒粉、胡椒粉」，令不少人看傻表示「蛤？以後吃披薩還要自備辣椒粉？」、「省這些小錢 破壞消費體驗有比較好嗎」。

有網友分享，近日到必勝客買披薩時和店員要辣椒粉，但店員表示不提供，且在櫃檯前有貼告示，標明不會再進辣椒粉與胡椒粉，庫存用光即止。貼文曝光後，在平台上引發網友熱烈討論，有人表示震驚，也有網友回應「沒辣粉 那就再見了」、「算了，我吃好市多吧」，紛紛表明不支持。

此外，也有網友提到沒加過粉所以不影響，但仍許多站加粉吃的網友都無奈搖頭「這麼摳搜」、「不主動提供就算了，完全沒有也太瞎」，甚至有人開始擔心未來可能連餐巾紙都不供應了。

而據《TVBS新聞網》報導，必勝客針對該事件回應，「謝謝消費者一直以來對必勝客商品的熱愛，近期因供貨不穩而停止供應調味粉包，未來將再視情況調整」。

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