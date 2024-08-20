「3大品牌鍋物」特色大PK！哪間會是網友推薦台中宵夜首選？
台中人最愛吃鍋，對於火鍋可謂相當講究，不僅在乎湯頭口味、自助吧品質、整體性價比，就連用餐環境、優惠活動也是關注重點，今天挑選台中最具代表性3大鍋物，深入了解各品牌的特點與優勢。
網路呼聲最高的超人氣鍋物「肉多多」，主打湯鮮味美的石頭火鍋，搭配各式各樣的湯底，以及多樣化的澎派肉品海鮮，以及最受民眾喜愛的自助吧！多達40種食材任你享用，簡直物超所值！進化店更是營業至深夜時段，並加碼推出宵夜時段180分鐘無限放題！（宵夜時段為21:30起）兩倍吃鍋時間，雙倍的吃鍋爽感！
【肉多多火鍋】真材實料的餐點與物超所值的價格，以及超值的會員優惠等著你，成功在競爭激烈的鍋物市場中闖出名堂，獨家滋味深受民眾追捧，榮獲網路溫度計「2023年10大超夯台式連鎖個人鍋物人氣第一名」的殊榮，喜愛吃鍋的你，肯定不能錯過這一味！
店家地址：台中市北區進化路280號
營業時間：平日11:30–15:30, 17:30–03:30；假日11:00–03:30
店家電話：0423600498
全台間數破百！連鎖鍋物品牌「築間幸福鍋物」，憑藉著澎派海鮮與特色湯底調配出獨家口味，廣受民眾歡迎，並研發出多達14種湯底，搭配海鮮、肉品以及私房小菜，大大提升餐點豐富度，多樣化的餐點搭配與組合，每次前來都能有新鮮感，不定期還會推出期間限定鍋底與菜色，滿足挑嘴的你。
餐點以單點鍋底或是套餐的形式供應，套餐價格從400元起，會提供優質肉品或海鮮，以及澎派菜盤，北屯店還有供應蔬食自助吧，不論你是小鳥胃或是大食客都能盡情品嚐鍋物的美味。
為了回饋各位粉絲，品牌近期推出平日午間、宵夜時段的超值優惠，匠心湯底、現刨肉品、自助吧無限放題，最低只要300元！超人氣「海鮮四拼」也只要380元！
「築間」在基底湯頭下足功夫，將其與品牌引以為傲的海鮮結合，使其口味能與眾不同，豐富的單點配料與海鮮肉品品項，雖然價位偏高，但食材品質看得見，也讓品牌名聲足以遍及全台，適合與家人、朋友共同前來聚餐。
店家地址：台中市北屯區崇德九路455號
營業時間：11:00–04:00
店家電話：0424220011
從員林發跡的【輕井澤鍋物】風靡整個中台灣，品牌主打高性價比鍋物套餐，也有提供豐富的單點品項，價位最低落在300元上下，且不收服務費，品牌鍋物口味不走花裡胡俏的風格，精選7款湯底，搭配肉品、海鮮、菜盤，精緻卻又親民的鍋物，怪不得人氣居高不下。
黑色低調卻又不失品味的裝潢是品牌一大特點，木質裝飾與佛像元素在寬敞舒適的環境盡顯氣派，空間在昏黃的燈光照耀下更顯溫馨，使得用餐體驗更加提升，店內僅提供醬料區與紅茶、冰水，專注在每份個人鍋物套餐裡，白飯則是能夠升級成豬油拌飯或是黑豚滷肉飯，也能更換主食。
從鍋物起家的【輕井澤】，憑藉著各式各樣的鍋底、別具一格氣派裝潢打響知名度，餐點主打高性價比，對於湯頭、肉品、菜盤的搭配相當講究，「四川麻辣鍋」更是品牌立久不衰的招牌品項，其他6款鍋底可供挑選，不論是想走經典口味或異國風情，都能滿足饕客的需求。
店家地址：台中市北屯區崇德路二段103號
營業時間：11:00–02:00
店家電話：0422381371
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