聽新聞
test
0:00 / 0:00
利特不藏了！合夥江宏傑、温昇豪開餐廳 宣布9月再來台灣親下廚
韓國天團SUPER JUNIOR 18日在台北小巨蛋舉辦第3場演唱會，隊長利特特別介紹有2位知名藝人到場，帶領全場粉絲熱烈歡迎温昇豪和江宏傑。原來他們這趟來台不只分頭搶下2大代言，還搭起了跨國合作的橋樑。
利特滿口「台灣」喊個不停，前天就預告有就預告「新計畫」。當他特別介紹台下有2位知名藝人温昇豪和江宏傑時，成員們虧他「你不是沒朋友嗎」，利特故意賣關子：「我現在有朋友了，我有有新的項目，等一下再跟大家說。」
搞笑的是，温昇豪和江宏傑完全不知道手上的應援道具如何使用，當全場舉起色卡排字，他們手忙腳亂地舉起手幅，在鄰座的粉絲熱心教學下，他們才搞懂這些道具的使用時機，順利融入粉絲們一起為SJ創造回憶。
利特直到演唱會尾聲才公開解答，「温昇豪和江宏傑即將在台北開餐廳，聽說和客家電視台一起，我會親自來這裡，為大家做料理，9月22日到24日，我會為大家做客家料理，細妹按靚！」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言