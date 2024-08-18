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利特不藏了！合夥江宏傑、温昇豪開餐廳 宣布9月再來台灣親下廚

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
SJ今天安可改唱Miracle。圖／讀者提供
SJ今天安可改唱Miracle。圖／讀者提供

韓國天團SUPER JUNIOR 18日在台北小巨蛋舉辦第3場演唱會，隊長利特特別介紹有2位知名藝人到場，帶領全場粉絲熱烈歡迎温昇豪和江宏傑。原來他們這趟來台不只分頭搶下2大代言，還搭起了跨國合作的橋樑。

利特滿口「台灣」喊個不停，前天就預告有就預告「新計畫」。當他特別介紹台下有2位知名藝人温昇豪和江宏傑時，成員們虧他「你不是沒朋友嗎」，利特故意賣關子：「我現在有朋友了，我有有新的項目，等一下再跟大家說。」

搞笑的是，温昇豪和江宏傑完全不知道手上的應援道具如何使用，當全場舉起色卡排字，他們手忙腳亂地舉起手幅，在鄰座的粉絲熱心教學下，他們才搞懂這些道具的使用時機，順利融入粉絲們一起為SJ創造回憶。

利特直到演唱會尾聲才公開解答，「温昇豪和江宏傑即將在台北開餐廳，聽說和客家電視台一起，我會親自來這裡，為大家做料理，9月22日到24日，我會為大家做客家料理，細妹按靚！」

温昇豪和江宏傑一起來看演唱會。圖／讀者提供
温昇豪和江宏傑一起來看演唱會。圖／讀者提供

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