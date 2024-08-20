foodpanda夏季優惠1次看！CoCo手搖最低15元、可不可熟成紅茶4折起 精選美食統統有

炎熱夏季怎麼能少了優惠的美食！foodpanda最新消暑大禮登場，即日起至8月31日，全台人氣冰店「大碗公」讓你爽拿買一送一，鎖定「珍珠布丁美祿綿綿冰」和「珍珠雙圓嫩仙草」等指定品項，加上每周四「可不可熟成紅茶」下單即享滿額4折起，快打開APP搶優惠，部分門市除外，詳情以官方APP為主。

圖／foodpanda提供

不只這樣，星巴克新品「洋梨橙花雙萃咖啡」在8月27日前限時享嚐鮮價139元，pandapro會員更有專屬福利，8月31日前美食外送滿額立享79折，最多現折150元，每人限用兩次，數量有限，先搶先贏！

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CoCo也來湊熱鬧即日起至8月25日，限時8天推出「大杯純茶15元」超值優惠，「手採紅茶」、「茉莉綠茶」和「四季春青茶」任讀者選。無論讀者是在門市還是線上訂購，都能享受這份清涼好康，惟部分門市與外送服務不適用，請多留意。

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除此之外，foodpanda共集結「可不可熟成紅茶、拿坡里、肯德基、必勝客、拉亞漢堡、晨間廚房、三商鮮五丼、Mister Donut 等多間精選店家，輸入優惠碼「八月週四四折」滿額疊加優惠 4 折起。值得一提的是，注意使用需消費滿 $329 方可折抵 $135，每人限用一次，數量有限、兌完為止。優惠詳情以 app 及官網結帳頁面顯示為主，foodpanda 保留隨時單方修改權利。