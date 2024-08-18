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SJ把台灣當灶咖！「2公園」成打卡新地標，利特直播狂讚吃到「披薩之最」 粉絲搜出是這家

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各來源
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把台灣當灶咖的韓國男團Super Junior，自16日起在台北小巨蛋開起一連3天的演唱會，成員們各自在台北各處打卡、吃美食，除了東海打卡飯店與健身房、藝聲分享公園隨拍外，隊長利特更在下榻飯店點了道地美食，還在直播中狂吃披薩，大讚是「到海外吃過最好吃的披薩」。

始源夜跑大安森林公園、藝聲分享華山公園隨拍。圖／始源、藝聲個人SNS
始源夜跑大安森林公園、藝聲分享華山公園隨拍。圖／始源、藝聲個人SNS

堪稱最愛台的韓國男團Super Junior再度於台北小巨蛋開唱，不少成員都相繼分享在台隨拍，像是藝聲打卡了華山公園、始源夜跑大安森林公園等，都成為ELF拍同款的最新地標。而隊長利特更於16日演唱會結束後開直播和粉絲互動，其中被他直誇好吃的披薩也被網友搜出，應是必勝客的期間限定「超濃五重起司」，好吃到讓他直接吃了四塊半，更讚其美味程度幾乎是「海外吃的披薩中的Best」。

利特在直播中直誇披薩好吃，推測其為必勝客的限定口味，還有芝心餅皮。圖／摘自利特Youtube頻道
利特在直播中直誇披薩好吃，推測其為必勝客的限定口味，還有芝心餅皮。圖／摘自利特Youtube頻道

而在利特大嗑披薩期間，他也透露點了下榻飯店的知名「牛肉麵」和「蝦仁炒飯」，滿滿好料一上桌，加上先前吃的披薩，最後讓他飽到攤在沙發上，令許多觀看直播的粉絲都直呼「看著肚子都餓了」、「吃太多了吧」引發笑聲。

圖／摘自利特Youtube頻道
圖／摘自利特Youtube頻道

隊長利特在直播狂嗑美食，最後吃太飽靠在沙發的模樣引發粉絲笑聲。圖／摘自利特Youtube頻道
隊長利特在直播狂嗑美食，最後吃太飽靠在沙發的模樣引發粉絲笑聲。圖／摘自利特Youtube頻道

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台北小巨蛋 大安森林公園 必勝客 披薩 明星同款 演唱會 炒飯 牛肉麵

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