聽新聞
test
0:00 / 0:00
SJ把台灣當灶咖！「2公園」成打卡新地標，利特直播狂讚吃到「披薩之最」 粉絲搜出是這家
把台灣當灶咖的韓國男團Super Junior，自16日起在台北小巨蛋開起一連3天的演唱會，成員們各自在台北各處打卡、吃美食，除了東海打卡飯店與健身房、藝聲分享公園隨拍外，隊長利特更在下榻飯店點了道地美食，還在直播中狂吃披薩，大讚是「到海外吃過最好吃的披薩」。
堪稱最愛台的韓國男團Super Junior再度於台北小巨蛋開唱，不少成員都相繼分享在台隨拍，像是藝聲打卡了華山公園、始源夜跑大安森林公園等，都成為ELF拍同款的最新地標。而隊長利特更於16日演唱會結束後開直播和粉絲互動，其中被他直誇好吃的披薩也被網友搜出，應是必勝客的期間限定「超濃五重起司」，好吃到讓他直接吃了四塊半，更讚其美味程度幾乎是「海外吃的披薩中的Best」。
而在利特大嗑披薩期間，他也透露點了下榻飯店的知名「牛肉麵」和「蝦仁炒飯」，滿滿好料一上桌，加上先前吃的披薩，最後讓他飽到攤在沙發上，令許多觀看直播的粉絲都直呼「看著肚子都餓了」、「吃太多了吧」引發笑聲。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言