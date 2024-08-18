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粉絲後台直送「濃厚台灣味」 Key曬出認證照感動哭了

聯合報／ 記者李姿瑩／台北即時報導
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供

韓國男團SHINee成員「萬能鑰匙」Key（金起範）出道16年以來首度在台舉辦個人專場演唱會，他17日晚間6點在高雄流行音樂中心準時開唱，穿著一身華麗舞台裝霸氣登場，帶來輕快旋律的歌曲「Good & Great」、「Saturday Night〉、「Wanna Be〉」揭開序幕，以辨識度極高的清澈嗓音賣力唱跳，近4千粉絲舉著湖水綠色應援手燈一起搖擺。

Key個人巡迴演唱會「2024 KEYLAND ON：AND ON」將舞台設計成大型自動販賣機，展現出他才華洋溢的百變面貌。KEY在歌迷熱情的尖叫聲中從2樓升降舞台登場，化身為「怪獸隊長」，高喊「高雄，你們想我嗎？今晚準備好要嗨了嗎」而。他全程開麥克風唱跳，展現舞蹈複製機的堅強實力。

台灣SHINee World則是祭出拿手應援，2、3樓座位區立刻送上排字應援「台灣愛Key」，Key看到眼前湖水綠牌子直呼很驚訝，「我連打招呼都還沒說，怎麼就有應援了？」粉絲敲碗「拍下來」，他嘴甜答應「那等下把每個應援都拍下來，因為一開始就這樣排字，讓我覺得今天應該不只這樣吧？我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧！」

來到高雄開唱，Key秀出語實力，親切地用中文說：「大家好，我是SHINee Key，感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會，今天就拜託大家了，我今天很開心。」來到南部開唱，他也學了幾句道地的台語問候「打給好」、「乾蝦」、「多蝦」，展現滿滿誠意。

這次巡演集結Key個人活動以來的代表性歌曲，演唱會來到安可環節，Key果然遵守承諾拍下了3種合照，彩虹應援、排字應援、丟彩帶應援全都有，他感性致謝：「今天意義非凡，一天內享受到這麼多種應援。」

為了感謝台灣粉絲給予的愛意，他加碼了一首沒在歌單的歌曲「Forever Yours」，接著說：「今天得到很多愛了，謝謝大家給我很多力量，帶著滿滿的能量回到韓國，你們今天真的好棒，Thank you Taiwan, Thank you Kaohsiung」。

另外，台灣粉絲為歡迎Key到來，精心佈置場館後台休息室，牆壁貼上「歡迎國寶級顏值怪獸隊長Key駕到」布條，Key在IG認證應援發文表示「you guys are…（你們真的...）」，他很感動並附上哭泣表情符號。

不僅如此，粉絲還準備了珍珠奶茶、排隊美食牛軋糖、經典泡麵口味花雕雞麵以及濃厚台灣LV茄芷袋送入後台，Key除了在IG認證以外，也親自在台上致謝歌迷的驚喜，「剛剛已經先灌了一杯珍奶」。主辦單位「遠雄創藝」也貼心準備了夏天聖品芒果雪花冰，讓Key開演前消暑一下。

Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供
Key首次台灣個唱獻給高雄。圖／遠雄創藝提供

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