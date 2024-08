粉絲後台直送「濃厚台灣味」 Key曬出認證照感動哭了

韓國男團SHINee成員「萬能鑰匙」Key(金起範)出道16年以來首度在台舉辦個人專場演唱會,他17日晚間6點在高雄流行音樂中心準時開唱,穿著一身華麗舞台裝霸氣登場,帶來輕快旋律的歌曲「Good & Great」、「Saturday Night〉、「Wanna Be〉」揭開序幕,以辨識度極高的清澈嗓音賣力唱跳,近4千粉絲舉著湖水綠色應援手燈一起搖擺。

Key個人巡迴演唱會「2024 KEYLAND ON:AND ON」將舞台設計成大型自動販賣機,展現出他才華洋溢的百變面貌。KEY在歌迷熱情的尖叫聲中從2樓升降舞台登場,化身為「怪獸隊長」,高喊「高雄,你們想我嗎?今晚準備好要嗨了嗎」而。他全程開麥克風唱跳,展現舞蹈複製機的堅強實力。

台灣SHINee World則是祭出拿手應援,2、3樓座位區立刻送上排字應援「台灣愛Key」,Key看到眼前湖水綠牌子直呼很驚訝,「我連打招呼都還沒說,怎麼就有應援了?」粉絲敲碗「拍下來」,他嘴甜答應「那等下把每個應援都拍下來,因為一開始就這樣排字,讓我覺得今天應該不只這樣吧?我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧!」

來到高雄開唱,Key秀出語實力,親切地用中文說:「大家好,我是SHINee Key,感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會,今天就拜託大家了,我今天很開心。」來到南部開唱,他也學了幾句道地的台語問候「打給好」、「乾蝦」、「多蝦」,展現滿滿誠意。

這次巡演集結Key個人活動以來的代表性歌曲,演唱會來到安可環節,Key果然遵守承諾拍下了3種合照,彩虹應援、排字應援、丟彩帶應援全都有,他感性致謝:「今天意義非凡,一天內享受到這麼多種應援。」

為了感謝台灣粉絲給予的愛意,他加碼了一首沒在歌單的歌曲「Forever Yours」,接著說:「今天得到很多愛了,謝謝大家給我很多力量,帶著滿滿的能量回到韓國,你們今天真的好棒,Thank you Taiwan, Thank you Kaohsiung」。

另外,台灣粉絲為歡迎Key到來,精心佈置場館後台休息室,牆壁貼上「歡迎國寶級顏值怪獸隊長Key駕到」布條,Key在IG認證應援發文表示「you guys are…(你們真的...)」,他很感動並附上哭泣表情符號。