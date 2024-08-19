快訊

明年所得稅3族群免稅門檻曝光 單身者年收少於62.6萬元不必繳

想婚了！寒舍艾美新婚宴專案出爐　紅白酒無限暢飲，再送頂級勞斯萊斯轎車迎娶服務

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／寒舍艾美酒店提供
圖／寒舍艾美酒店提供

想婚了！台北寒舍艾美酒店推出「YES TO LOVE」西式婚宴專案，搶攻2025年婚宴市場。自2025年1月1日起至12月31日止，這款專案每位僅需4,280元+10%，適用於三樓宴會廳，最低保證人數為100人。專案內容相當豐富，包括迎賓雞尾酒會、主廚設計的西式套餐、紅白酒無限暢飲，桌上更添義大利頂級巧克力AMEDEI禮盒，讓整場婚禮奢華升級。新人更可享受卓越套房一晚，沉浸在浪漫的氛圍中，度過難忘的婚禮之夜。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／寒舍艾美酒店提供
圖／寒舍艾美酒店提供

走豪華高級體驗的寒舍艾美酒店的三樓宴會廳挑高五米，擁有翡翠、琥珀、珍珠三個廳房，設計風格簡約卻不失奢華。廳內的水晶燈映射出璀璨的光影效果，與高貴的杏色和優雅的米麻色搭配，營造出溫馨而隆重的氛圍。酒店主廚更以頂級食材如澳洲龍蝦、北海道干貝及日本帝王蟹，精心設計出多道前菜，主餐更提供西班牙伊比利豬與澳洲和牛紐約克兩款選擇，賓客將能盡享美食的奢華與美味。

圖／寒舍艾美酒店提供
圖／寒舍艾美酒店提供

為了讓新人搶先感受這份婚宴專案的魅力，台北寒舍艾美酒店將於2024年8月18日舉辦「以艾同行 與美相隨」婚禮體驗日。當日，參與新人將體驗到時尚精緻的婚禮布置，並由樂隊歌手現場獻唱，營造出浪漫的氛圍。此外，五星級主廚準備的美味佳餚亦將滿足每位賓客的味蕾。最後，新人們將踏上象徵幸福的白色地毯，由專業攝影師捕捉最浪漫的瞬間，讓這一天成為永生難忘的回憶。

圖／寒舍艾美酒店提供
圖／寒舍艾美酒店提供

無論是豪華的設施、頂級的美食，還是無與倫比的服務，台北寒舍艾美酒店的「YES TO LOVE」婚宴專案，將為每對新人打造出獨一無二的夢幻婚禮。趕快洽官方網站或電話諮詢吧！

編輯推薦

寒舍艾美 澳洲 紐約 義大利 酒店

相關新聞

想婚了！寒舍艾美新婚宴專案出爐　紅白酒無限暢飲，再送頂級勞斯萊斯轎車迎娶服務

想婚了！台北寒舍艾美酒店推出「YES TO LOVE」西式婚宴專案，搶攻2025年婚宴市場。自2025年1月1日起至12月31日止，這款專案每位僅需4,280元+10%，適用於三樓宴會廳，最低保證人數為100人。專案內容相當豐富，包括迎賓雞尾酒會、主廚設計的西式套餐、紅白酒無限暢飲，桌上更添義大利頂級巧克力AMEDEI禮盒，讓整場婚禮奢華升級。新人更可享受卓越套房一晚，沉浸在浪漫的氛圍中，度過難忘的婚禮之夜。

藏壽司「吉伊卡哇扭蛋」萌登場！滿額送筆記本、資料夾

吉伊卡哇來了！日本人氣角色「吉伊卡哇（ちいかわ）」與藏壽司首次合作，自8月23日起推出18款超萌聯名扭蛋，包括吉伊卡哇、...

獨／飄香25年！台南「山記魚仔店」突熄燈　粉絲捨不得

饕客們別跑錯！台南知名小吃「山記魚仔店」無預警宣佈劃上休止符，結束長達25年的經營時光。隨著消息出爐，引起許多粉絲不捨，...

不是省成本！必勝客「不提供調味粉包」惹爭議 官方回應了

連這也要省？有網友在PTT貼出一則討論文引發熱議，標題寫道「必勝客取消提供辣椒粉、胡椒粉」，令不少人看傻表示「蛤？以後吃披薩還要自備辣椒粉？」、「省這些小錢 破壞消費體驗有比較好嗎」。

SJ把台灣當灶咖！「2公園」成打卡新地標，利特直播狂讚吃到「披薩之最」 粉絲搜出是這家

把台灣當灶咖的韓國男團Super Junior，自16日起在台北小巨蛋開起一連3天的演唱會，成員們各自在台北各處打卡、吃美食，除了東海打卡飯店與健身房、藝聲分享公園隨拍外，隊長利特更在下榻飯店點了道地美食，還在直播中狂吃披薩，大讚是「到海外吃過最好吃的披薩」。

嗜辣者口袋名單！無辣不歡大比拚 三大連鎖鍋物「麻辣湯頭」誰最驚艷

台灣人愛吃鍋，而重口味、辣勁十足的麻辣湯一直以來都是許多饕客的最愛，除了到麻辣鍋專賣一解口腹之慾外，連鎖鍋物麻辣湯頭也毫不遜色，這次特別將知名鍋物品牌肉多多、築間、輕井澤，將店家的麻辣湯底做比較，看哪間最符合挑嘴的你。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。