想婚了！寒舍艾美新婚宴專案出爐　紅白酒無限暢飲，再送頂級勞斯萊斯轎車迎娶服務

想婚了！台北寒舍艾美酒店推出「YES TO LOVE」西式婚宴專案，搶攻2025年婚宴市場。自2025年1月1日起至12月31日止，這款專案每位僅需4,280元+10%，適用於三樓宴會廳，最低保證人數為100人。專案內容相當豐富，包括迎賓雞尾酒會、主廚設計的西式套餐、紅白酒無限暢飲，桌上更添義大利頂級巧克力AMEDEI禮盒，讓整場婚禮奢華升級。新人更可享受卓越套房一晚，沉浸在浪漫的氛圍中，度過難忘的婚禮之夜。

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圖／寒舍艾美酒店提供

走豪華高級體驗的寒舍艾美酒店的三樓宴會廳挑高五米，擁有翡翠、琥珀、珍珠三個廳房，設計風格簡約卻不失奢華。廳內的水晶燈映射出璀璨的光影效果，與高貴的杏色和優雅的米麻色搭配，營造出溫馨而隆重的氛圍。酒店主廚更以頂級食材如澳洲龍蝦、北海道干貝及日本帝王蟹，精心設計出多道前菜，主餐更提供西班牙伊比利豬與澳洲和牛紐約克兩款選擇，賓客將能盡享美食的奢華與美味。

圖／寒舍艾美酒店提供

為了讓新人搶先感受這份婚宴專案的魅力，台北寒舍艾美酒店將於2024年8月18日舉辦「以艾同行 與美相隨」婚禮體驗日。當日，參與新人將體驗到時尚精緻的婚禮布置，並由樂隊歌手現場獻唱，營造出浪漫的氛圍。此外，五星級主廚準備的美味佳餚亦將滿足每位賓客的味蕾。最後，新人們將踏上象徵幸福的白色地毯，由專業攝影師捕捉最浪漫的瞬間，讓這一天成為永生難忘的回憶。

圖／寒舍艾美酒店提供

無論是豪華的設施、頂級的美食，還是無與倫比的服務，台北寒舍艾美酒店的「YES TO LOVE」婚宴專案，將為每對新人打造出獨一無二的夢幻婚禮。趕快洽官方網站或電話諮詢吧！