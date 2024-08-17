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台北喜來登最狂「首爾米其林二星」餐廳來台快閃！ 限時限量手刀快預約

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北喜來登大飯店提供
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韓國米其林二星快閃來台千萬別錯過！「台北喜來登大飯店」將於9月27日至29日隆重迎來韓國米其林二星餐廳SOIGNÉ的主廚李駿（Lee Jun），在二樓安東廳牛排館舉辦限量客座餐會。李駿主廚以現代韓國料理風靡國際，並巧妙融合韓國食療與節氣概念，打造出獨具創意的饗宴。本次客座將呈現以韓食為本、結合現代創意的精緻菜餚，每位價格為5,880元+10%起，含精選佐餐酒或茶品，每場限量40席，現已開放預訂，趕緊把握了！

圖／台北喜來登大飯店提供
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李駿主廚畢業於韓國京畿大學烹飪藝術專業，並在美國廚藝學院深造，曾在紐約米其林三星餐廳Per Se研習，積累了豐富的國際經驗。他於2013年在首爾創立SOIGNÉ，餐廳名稱取自法文「完美達成」，象徵李駿對烹飪的極致追求。SOIGNÉ餐廳以每季菜單的形式呈現，以韓國在地食材為基礎，結合西方烹飪技法，展現其對家鄉的深厚情感與飲食文化。

圖／台北喜來登大飯店提供
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此次台北客座餐會，李駿主廚將以「思想、傳承、混搭」為主題，重新詮釋韓國料理的精髓。他將透過歷史與文化的結合，運用獨特的西方烹飪技法，為賓客帶來前所未有的韓國美食體驗。詳情及預約請洽02-2321-1818或至官網查詢。

圖／台北喜來登大飯店提供
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