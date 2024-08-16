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南港敘日全日餐廳推出「暑末FUN肆吃」優惠！最高直接72折

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福旅遊集團提供
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隨著暑假進入尾聲，南港車站內的敘日全日餐廳特別推出「暑末FUN肆吃」優惠，讓您在假期的最後時刻盡享美食。即日起至8月30日，於平日午餐時段，出示台北六福萬怡酒店官方IG帳號追蹤畫面並對指定貼文按愛心，即可享成人999元、兒童555元的優惠價格，另加一成服務費，這等於成人享72折、兒童81折的超值優惠！

圖／六福旅遊集團提供
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敘日全日餐廳以多款異國料理和經典美饌著稱，每季還推出全新主題餐檯，本季的「漁獲豐收祭」則讓海鮮愛好者大快朵頤。主打鮪魚料理和多款海鮮湯麵，讓您在盛夏品味清爽開胃的海鮮盛宴，包含鮪魚尼斯沙拉、南洋海鮮叻沙濃湯麵等多款特色美食，讓每位食客都能找到心儀的菜色。

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除了季節限定料理外，餐廳也推出豪華升級的海鮮餐檯，包括北海道生食級干貝、燒烤牡蠣等多道精選佳餚，讓平日午餐也能感受到滿滿奢華，搭配清爽的柏克金啤酒和多款精緻甜點，為您的夏日美食之旅畫上完美句點。

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