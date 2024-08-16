爆夯「島語自助餐廳」周年慶優惠來了！限時抽台北高雄漢來大飯店住宿券
一向人氣爆棚的「島語自助餐廳」即將迎來開幕一周年，特別推出「狂饗周年慶」活動！10月1日至10月31日期間，來美食APP會員只需到店消費並集點，即有機會參加抽獎，贏取「台北/高雄漢來大飯店平日住宿券」，還有機會入住即將開幕的豪華「漢來日月行館」。
「島語自助餐廳」是漢來美食於去年10月全新推出的自助餐品牌，強調「一餐檯、一Fine Dining」的創新概念，設有海鮮、日料、冷盤等8大餐區，超過200道佳餚任君選擇，每個餐檯還貼心搭配佐餐美酒，帶來精緻的用餐體驗。
此次「狂饗周年慶」活動，凡是來美食APP會員於10月期間消費集點，即可參加抽獎。頭獎為即將開幕的日月潭「漢來日月行館一泊二食招待券」，這座斥資15億元打造的全新飯店將重新定義奢華度假；二獎為「台北/高雄漢來大飯店住宿券」，共20名得主。限時好禮，千萬別錯過！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言