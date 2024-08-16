爆夯「島語自助餐廳」周年慶優惠來了！限時抽台北高雄漢來大飯店住宿券

盛夏來臨就是要吃好吃的！寒居酒店「BeGood」餐廳為饕客們帶來橫跨半個地球的環地中海經典風味，推出全新「夏日香韻」系列，共14款單點新菜，讓您在這個酷暑中盡情享受多元的味覺饗宴。由餐廳顧問林明健主廚親自操刀設計，融合他在多家世界知名餐廳的豐富經驗，以無國界料理的理念，選用環地中海國家的經典醬汁，如哈里薩醬、核桃醬、莫霍醬等，巧妙搭配海鮮、蔬食和肉類，創造出酸爽辛香、層次豐富的夏季料理。單點新菜起價為320元，最高可達2,880元。

2024-08-14 13:00