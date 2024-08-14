6大速食「買一送一」！ 麥當勞11項優惠、肯德基澎湃桶餐拜中元、漢堡王激省券、21熟客券超省開吃

8月最後速食優惠懶人包別過錯！ 肯德基等5家速食品牌推出多項優惠，包括麥當勞11大app優惠券等領、漢堡王6大夯品優惠券、必勝客大披薩買一送一、頂呱呱薯條半價，還有肯德基端出整桶好料來拜拜，速食控們揪團開吃囉！

◎麥當勞

圖／麥當勞提供

本周麥當勞全球版APP有11大優惠券，包括「單點4塊雞塊買1送1」，使用期限至8/14；「單點日式豬排魷魚堡送中薯」，使用期限至8/15；「單點小薯特價10元」、「豬肉滿福堡加蛋+薯餅特價60元」，使用期限至8/16；「買超值全餐送吉事漢堡」，使用期限為8/16起至8/18。

優惠券還有「單點冰蜂蜜紅茶特價46元」、「雙層牛肉吉事堡+中可特價93元」、「單點蜂蜜奶茶（冰／熱）特價56元」、「麥香雞+小杯玉米湯9折」，使用期限至8/18前。

◎漢堡王

圖／漢堡王提供

漢堡王即日起至9/30推出「澎湃嗨吃優惠券」活動，包括10款「點心買一送一」、28種美味組合的「69元超值自由配」、還有「銅板下午茶」、「單人滿足餐」，以及適合共享的「激省雙人餐」；其中，「6大夯品買1送1」人氣品項包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、大杯飲料及大杯茶，皆可享買一送一優惠。

圖／漢堡王提供

◎肯德基

圖／肯德基提供

即起預購超澎湃桶餐，中元節拜拜超有誠意，8/16至8/18正式販售，8/17至8/18中元普渡優惠更提早於9點起販售，開賣品項優惠碼【40615】標配好滿足，含咔啦脆雞x6+雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x4，特價388元、【40612】香辣交響餐，含煙燻脆雞x3+咔啦脆雞x3+雙色轉轉QQ球x1+原味蛋撻x4，特價399元。

另，即日起至8/26，買一盒原味蛋撻贈送一顆「宇治抹茶白玉蛋撻」優惠，全台限量15000份，每人每次限購買乙次，以餐廳實際供應量為主，售完為止。

圖／肯德基粉專

◎必勝客

圖／必勝客提供

即日起至8/23，只要於平日單點外帶任一款「超值大披薩」，即享優惠價199元，口味包括黃金咖哩海鮮比薩、四小福比薩、日式照燒雞比薩、夏威夷比薩和雙層美式臘腸比薩；還能加價40元升級成豪華比薩，最高現省381元。

另，即日起還有「ME BOX獨饗盒」買一送一優惠，只要單點任一款「輕奢紙包飯」，即可免費獲得價值89元的個人比薩。

◎頂呱呱

圖／頂呱呱粉專

頂呱呱週三會員日，8/14祭出美味「地瓜薯條買一送一」半價優惠，只要免費加入會員就能領取優惠券，全台頂呱呱門市開吃「地瓜薯條買一送一」特價60元(除桃園機場店)！

◎21世紀

圖／21世紀提供

21世紀風味館獻上「21熟客券」，即日起至10/22，只要臨櫃出示優惠券畫面，首推五款人氣品項買一送一，包含時蔬雞汁飯、紫玉Q藷、雞肉洋蔥圈、烤雞茸玉米濃湯及蜂蜜綠茶，最低只要17元開吃。另外還有三款「第2件半價」優惠，像是招牌烤半雞、烤雞腿脆薯餐或黃金脆薯，最適合團聚享用。

◎摩斯漢堡

摩斯漢堡攜手可口可樂®獨家合作推「可口可樂®魔力食刻套餐」，自8/15至9/30期間，凡消費者點購「可口可樂®魔力食刻套餐」，餐點含可口可樂®、V型薯條，搭配超級大麥系列主餐「超級大麥元氣牛肉珍珠堡、超級大麥元氣摩力珍珠堡、超級大麥海洋珍珠堡、超級大麥燒肉珍珠堡、超級大麥薑燒珍珠堡、超級大麥杏鮑菇珍珠堡」，再掃描QRcode登錄發票，即可參加抽獎，包括「可口可樂®伸縮杯」100名、「雙人東京來回機票」一名，還有機會抽中活動最大獎「雙人郵輪旅遊券」一名，好禮千萬別錯過！