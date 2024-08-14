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人氣早午餐進駐台北天母！ 「BRUN不然」天母店獨家限定菜色 「美式豬排飯、經典奶昔」致敬茉莉漢堡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

質感早午餐「BRUN不然」最新迎來了第六號分店，從安和店、信義店、ATT店、南西店到台中文心森林店，選擇進駐台北天母，「BRUN不然天母店」於8/14正式開幕，並推出獨家限定菜色與飲品，包含美式豬排飯、香草奶昔，致敬天母人最愛的茉莉漢堡

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

不同於信義、南西等店鋪開設在大樓之中，Brun不然新選址天母店，以獨立街邊店運作，也是團隊認為目前最能傳達完整品牌概念的全新店型。特意打造了沒有距離感的用餐空間，戶外延伸至店內庭園的綠色植栽、明媚的日光與通透的室內空間相互烘托，呈現出天母街頭從容清幽；室內空間則是運用開放式的吧台、廚房空間，一路通到另一側的露台座位區，用餐氛圍感超愜意。

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

圖／BRUN不然提供
圖／BRUN不然提供

「BRUN 不然」天母店推出4道獨家限定菜色與飲品，有餐呼應了天母的異國風情，全新打造了「巴賽隆那蒜味蝦配麵包」，費心調配的香料與大蒜熬製自家蒜油，將鮮蝦煎煮過後，搭配上新鮮香草與香氣十足的乾辣椒，搭配法國麵包一起吃超對味。

團隊秉持著一貫的幽默感，限定菜單中推出向天母知名美式漢堡店致敬的「美式豬排飯」，以健康的紅藜麥飯搭配雞高湯與蔬菜熬煮的濃郁奶油醬，重新詮釋茉莉漢堡老店人氣菜色「美式豬排飯」，向三色豆致敬的三色蔬菜主角，加上炸得金黃酥脆的豬排，與特製的辣芒果醬汁，香濃清爽又有飽足感！

全新特調的濃郁奶香的「經典奶昔」，精選北海道乳源冰淇淋，無論是帶有焦糖風味的經典「香草奶昔」或是喝得到果粒的「草莓奶昔」，都是滑順可口的美味餐點飲品！

BRUN不然天母店

地址：台北市士林區天玉街38巷18弄6號

電話：02-2876-9222

營業時間：8:00-22:00

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早午餐 漢堡

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