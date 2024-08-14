寒居酒店「BeGood」餐廳推出夏日14道地中海新菜！期間限定限時5折優惠

盛夏來臨就是要吃好吃的！寒居酒店「BeGood」餐廳為饕客們帶來橫跨半個地球的環地中海經典風味，推出全新「夏日香韻」系列，共14款單點新菜，讓您在這個酷暑中盡情享受多元的味覺饗宴。由餐廳顧問林明健主廚親自操刀設計，融合他在多家世界知名餐廳的豐富經驗，以無國界料理的理念，選用環地中海國家的經典醬汁，如哈里薩醬、核桃醬、莫霍醬等，巧妙搭配海鮮、蔬食和肉類，創造出酸爽辛香、層次豐富的夏季料理。單點新菜起價為320元，最高可達2,880元。

林明健主廚（Chef Kin）擁有逾二十年料理經驗，善於運用醬汁和果韻提升料理層次。本次推出的夏季新菜單，不僅在食材的選用上考究，還特別融入地中海傳統風味，如「青豆瑞可達吐司」、「烤哈里薩辣醬虎蝦」及「炭烤綠蘆筍沙拉」等，皆以地中海國家經典醬料為靈感，打造出別具一格的風味。此外，自8月7日至9月15日期間，每週七天推出不同品項的單點菜色，更享有五折優惠，最高可省1,440元。

圖／寒居酒店提供

餐廳此次推出的夏季新菜單，涵蓋多款精緻的開胃菜、主菜及甜點。例如「酥炸雞腿搭配義大利麵及XO醬」，這道菜融合了東西方風味，利用辛香醇厚的XO醬與酥脆雞腿完美結合，風味絕佳；而「炭烤美國頂級肋眼16 oz. 搭配莫霍醬」則是以來自西班牙加那利群島的莫霍醬，為肋眼牛排增添獨特的香草韻味。這些創意十足的料理均能讓顧客在這個夏季體驗到不同凡響的美食之旅。

圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供

為了滿足顧客的多樣口味，「BeGood」餐廳還推出了幾款別具特色的甜點，如「香蕉脆餅配泰奶冰淇淋」，將泰國街頭小吃改良升級，讓您在享受美食的同時，也能消除夏日的炎熱。此外，「鳳梨香檸檬小金桔雪酪」則以檸檬塔為靈感，結合鳳梨、百香果與薄荷的清新口感，為這個夏天帶來完美的甜點結尾。更多詳情及預訂請洽BeGood餐廳，電話：02-25643577。