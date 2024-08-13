北部人哭哭！日本超人氣「串炸吃到飽」熄燈消息曝光 鐵粉哀號：至少雙北留1間吧

北部人哀號！來自日本的超人氣炸物吃到飽「串家物語」宣布，南港店及板橋店將於8/31熄燈，該消息曝光後引發網友不捨嘆「不 我的愛店欸」、「也太突然了」、「北部沒惹」。

圖／串家物語粉絲專頁

吃到飽控都不陌生的日本串炸吃到飽「串家物語」主打多樣食材DIY油炸無限吃，肉品、海鮮、時蔬到鯛魚燒等各式餐點成串下鍋，不僅美味又有趣，是不少人親子同樂的用餐首選。然而，「串家物語」於粉絲專頁貼出公告，「再見台北 謝謝大家7年多的陪伴！」，表示南港店和板橋店等北部據點將於8/31結束營業，未來可選擇到台中港店、台南三井店用餐。

而消息一出，即吸引老主顧留言「希望你們能在北部持續的進駐」、「至少雙北留1間給我們吧」，還有熱心網友幫找新地點，以及敲碗高雄開店的呼聲。北部的朋友記得趕緊把握倒數的日子，以後想吃就得南下囉。

此外，「串家物語」8月推出「無限暢食8折」活動，8/31前，不分平假日、4人同行即享8折優惠。