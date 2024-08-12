爭鮮賀奪金「厚鮮干貝買1送1」！大胃王又衝了 最新「壽司疊疊爭霸戰」抵用券輕鬆拿下 加碼萬元獎金抱回家

吃壽司拿萬元！爭鮮迴轉壽司曾舉辦大胃王比賽引發熱議，現在再出新招推出「壽司疊疊爭霸戰」，除了當次活動能拿到300至千元不等抵用券外，最後將排名最會吃的第1名抱走6萬獎金，前3名總獎金共計10萬元，北中南東的大胃王們快組隊吃壽司拿好康吧！

爭鮮大胃王挑戰每每推出都吸引不少勇者報名。圖／爭鮮提供

爭鮮迴轉壽司最新活動「壽司疊疊爭霸戰」於即日起至9/5期間的每週一至四14:00-17:00開跑，於活動門市現場3人組隊報名，限時30分鐘內成功挑戰60盤即得300元抵用券、挑戰120盤則可獲得600元抵用券（以此類推），突破單店最高盤數加碼再拿1,200元抵用券。有網友認為3人60盤，平均一人只需吃20盤，想拿下抵用券十分容易，霸氣喊話「把目標放在全台第一」。

爭鮮迴轉壽司最新活動「壽司疊疊爭霸戰」3人組隊吃美食拿好康。圖／爭鮮提供

而重頭戲則預計將在活動結束後統計，全台最高盤數第1名有6萬獎金、第2名3萬獎金、第3名1萬獎金，該活動於全台北中南東共13間門市同步進行，詳情可參照活動官網。

圖／爭鮮粉絲專頁

此外，爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS兩品牌為賀拳后林郁婷奪金，8/12至8/14，內用可享「北海道厚鮮干貝」買一送一，1+1貫只要60元（原價120元），干貝愛好者要把握囉。

爭鮮PLUS提供有多款限定特色品項。圖／爭鮮提供

8/12至8/14，於爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS內用享「北海道厚鮮干貝」買1送1。圖／爭鮮官網

爭鮮迴轉壽司 壽司疊疊爭霸戰

報名方式：以門市現場報名為準，須3人自行組隊報名，報名表請3位同時繳交

活動地點：爭鮮迴轉壽司（共13間）台大店、花蓮吉安店、府中店、土城店、新店二店、楊梅愛買店、西屯特力屋店、草屯店、高工店、大灣店、三多店、楠梓店、屏東店

活動官網：https://pse.is/6b4uvh

備註：爭鮮保留活動解釋及隨時變更、修改與終止之權利