嗜辣者口袋名單！無辣不歡大比拚 三大連鎖鍋物「麻辣湯頭」誰最驚艷





為滿足喜愛吃麻辣鍋的民眾，特別挑選三間連鎖鍋物品牌「麻辣湯」的特色與風味，不論是想小試身手還是無辣不歡的饕客，都能挑選到符合個人喜好的湯底。





目錄：

│肉多多

│築間

│輕井澤





│肉多多





學生、網紅力推創意鍋物品牌【肉多多火鍋】，主打各式上等肉品搭配品牌精心研發的特色湯底，打造出令人念念不忘的特色風味，除了用心將食材、料理處理到位，還不斷推出優惠活動與創意料理，讓饕客每次來都能有嶄新體驗。

▲圖片來源：肉多多

人氣居高不下的「特選麻辣湯」更是打動每位饕客的心，由花椒、八角、小茴香與辣椒等食材，依黃金比例調配成基底，加入精選高湯，比起坊間麻辣湯頭更加溫和不油膩，單喝湯也不會膩口，特殊調配的秘方，即便不吃牛也可饕客也能放心享用，適合初嚐麻辣滋味的入門款麻辣湯，覺得不夠過癮，辣度還能客製化調整。

▲圖片來源：肉多多

除了「特選麻辣湯」外，還有一款將招牌石頭鍋與麻辣鍋底結合的創意香辣選擇，這份「爆炒川府麻辣湯」是由秘製爆炒油與各式辛香料，在顧客面前下鍋拌炒，讓辣椒、辛香料的香氣徹底釋放，將「麻、辣、鮮、香」四大準則完美發揮，成為嗜辣者最愛香辣鍋底！

▲圖片來源：肉多多

【肉多多】憑藉著多道工序精心處理溫潤湯底，搭配嚴選頂級海鮮、肉品簡直完美，不僅如此，各式新鮮時令蔬菜與手作配料，讓鍋物風味更加昇華，豪華自助吧更是擄獲眾多粉絲，還有眾多優惠好康等著你!只為提供饕客回味無窮的美食饗宴。





│築間





全台間數破百知名連鎖鍋物品牌「築間」，對於湯頭與海鮮也相當講究，並研發出多達14種經典湯底，其中香辣帶勁「川味麻辣湯」也廣受民眾好評，不論是搭配海鮮、肉品，或是獨家私房小菜，都能提升餐點豐富度，品牌不定期還會推出限定鍋底、菜色與套餐，每次前來都有新鮮感。

▲圖片來源：築間

「川味麻辣湯」朝天椒、燈籠椒等辛香料為基底，加入白荳蔻、龍眼乾提味，味道鮮香帶辣，充滿各種辛香料的風味，層次感分明，鍋內還有充份吸收湯頭精華鴨血、凍豆腐，味道更是一絕！

▲圖片來源：築間

「築間」在基底湯頭下足功夫，將其與品牌引以為傲的海鮮結合，使其口味能與眾不同，豐富的單點配料與海鮮肉品品項，雖然價位偏高，但食材品質看得見，也讓品牌名聲足以遍及全台，適合與家人、朋友共同前來聚餐。

▲圖片來源：築間





│輕井澤





從鍋物起家的【輕井澤】，憑藉著各式各樣的鍋底、別具一格氣派裝潢打響知名度，餐點主打高性價比，對於湯頭、肉品、菜盤的搭配相當講究，「四川麻辣鍋」更是品牌立久不衰的招牌品項，其他6款鍋底可供挑選，不論是想走經典口味或異國風情，都能滿足饕客的需求，好味道更是風靡中台灣。

▲圖片來源：輕井澤

經典「四川麻辣鍋」屬於紅油麻辣湯，辣度與濃度更為強烈，紅潤湯底飄散著辣椒與辛香料的風韻，鮮明辣韻直竄腦門，濃厚辣味與鮮紅辣油挑逗著饕客的味蕾，味道滲透到豆腐、鴨血中，感受著麻與辣在口腔裡層層堆疊，讓人吃完依舊念念不忘。

▲圖片來源：輕井澤

▲另一款以香料與中藥材調和而成的「孜然麻辣鍋」，味道有別於其他麻辣湯，湯頭清新淡雅，竄出些微辣勁，香料香氣足，越煮越香，適合想吃辣又不敢吃太辣的饕客嚐鮮。（圖片來源：輕井澤）





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