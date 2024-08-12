慶祝「台灣的女兒」林郁婷勇奪首面奧運拳擊金牌！築間集團免費送500元抵用券

在2024巴黎奧運中「台灣的女兒」林郁婷以無畏的精神，克服世界性別歧視與惡意，在最終決賽中以壓倒性的5:0勝利，為台灣奪得史上首面奧運拳擊金牌。林郁婷的驚人成就不僅為台灣帶來榮耀，更激勵了無數心懷夢想的年輕人。

「中華台北女拳王」林郁婷。中央社 中央通訊社

圖／取自築間集團臉書粉專

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為了慶祝這一歷史性時刻，築間集團旗下餐飲品牌將共同為林郁婷喝采。即日起至8月13日，只要於各品牌的社群粉專上按讚指定貼文，並標記一位好友並留言「拳力相婷，築間同慶」，即可參加抽獎活動。8月18日，各品牌粉專將隨機抽出三名幸運兒，每位將獲贈500元抵用券，讓讀者盡情享受旗下燒肉、韓式料理、酸菜魚及火鍋等美食饗宴。

圖／取自築間集團臉書粉專

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林郁婷的勝利不僅是她個人的成就，更象徵了台灣的堅韌與意志力。2024巴黎奧運台灣總計獲得2金5銅，這股氣勢將延續至2028洛杉磯奧運，讓我們一同為下一次的挑戰集氣加油吧！