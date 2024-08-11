奪金優惠再一波！拿坡里炸雞、星巴克、迷客夏都來了 精選「消費者最愛的餐飲品牌」買1送1

賀台灣拳后林郁婷為台灣奪下第2面金牌！除了各大超商火速推出奪金優惠外，不少餐飲業者也相繼祭出優惠同慶，以下精選了深受消費者喜愛的咖啡速食手搖品牌最新優惠，期間限定的買一送一可要把握囉。

星巴克買1送1！歡慶奪金好友日又來了，星巴克將於8/13推出一日限定買一送一，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供

為中華隊奪牌集氣！肯德基限時買一送一到今(11)天，「雞情熱辣煙燻脆雞」2塊75元、「金黃比司吉」2顆59元，每人每次限購買一次，數量有限，售完為止。

圖／肯德基提供

奪金牌再加碼！除了「3款應援優惠套組」百元有找外，摩斯漢堡於8/12至8/31加碼再推出銅板價回饋，活動期間點購「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」享優惠價69元、「榛果風味奶茶」2杯特價99元

圖／摩斯漢堡提供

⬤ 拿坡里炸雞專賣店

炸雞桶買1送1慶奪牌！8/14前，到拿坡里炸雞專賣店購買「戰斧綜合桶」享買一送一的超值優惠，每桶內含2隻脆皮戰斧(辣味)＋3塊義式炸雞(原味/辣味)，特價399元；而「唰嘴無骨雞塊」同樣買1送1，特價109元。

圖／拿坡里炸雞專賣店提供

迷客夏奪牌優惠不間斷！賀拳擊好手陳念琴奪得銅牌，迷客夏於8/11 14:00-19:00推出「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶(L)」買1送1，一般門市現場適用。此外，拳后林郁婷奪金再加碼，隔日前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L)」同享買1送1，優惠時間以迷客夏公告為準。