快訊

食材、冰塊有蟑螂…員工抓老鼠 知名餐廳遭爆環境髒亂

獨／撐不住！花蓮人氣老屋飯店「葉宿文旅」預告熄燈

中職／王齊麟認證王柏融有些角度像李洋 大巨蛋重現「聖筊」

奪金優惠再一波！拿坡里炸雞、星巴克、迷客夏都來了 精選「消費者最愛的餐飲品牌」買1送1

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各來源
圖／各來源

賀台灣拳后林郁婷為台灣奪下第2面金牌！除了各大超商火速推出奪金優惠外，不少餐飲業者也相繼祭出優惠同慶，以下精選了深受消費者喜愛的咖啡速食手搖品牌最新優惠，期間限定的買一送一可要把握囉。

星巴克

星巴克買1送1！歡慶奪金好友日又來了，星巴克將於8/13推出一日限定買一送一，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市購買兩杯特大杯冰熱/口味皆一致的飲料，即享買一送一。優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

肯德基

為中華隊奪牌集氣！肯德基限時買一送一到今(11)天，「雞情熱辣煙燻脆雞」2塊75元、「金黃比司吉」2顆59元，每人每次限購買一次，數量有限，售完為止。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

摩斯漢堡

奪金牌再加碼！除了「3款應援優惠套組」百元有找外，摩斯漢堡於8/12至8/31加碼再推出銅板價回饋，活動期間點購「黃金地瓜薯條及大杯冰紅茶」享優惠價69元、「榛果風味奶茶」2杯特價99元

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

拿坡里炸雞專賣店

炸雞桶買1送1慶奪牌！8/14前，到拿坡里炸雞專賣店購買「戰斧綜合桶」享買一送一的超值優惠，每桶內含2隻脆皮戰斧(辣味)＋3塊義式炸雞(原味/辣味)，特價399元；而「唰嘴無骨雞塊」同樣買1送1，特價109元。

圖／拿坡里炸雞專賣店提供
圖／拿坡里炸雞專賣店提供

迷客夏

迷客夏奪牌優惠不間斷！賀拳擊好手陳念琴奪得銅牌，迷客夏於8/11 14:00-19:00推出「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶(L)」買1送1，一般門市現場適用。此外，拳后林郁婷奪金再加碼，隔日前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L)」同享買1送1，優惠時間以迷客夏公告為準。

圖／迷客夏提供
圖／迷客夏提供

編輯推薦

咖啡 拿坡里 摩斯漢堡 星巴克 炸雞 肯德基 買一送一 迷客夏

相關新聞

奪金優惠再一波！拿坡里炸雞、星巴克、迷客夏都來了 精選「消費者最愛的餐飲品牌」買1送1

賀台灣拳后林郁婷奪金！除了各大超商火速推出奪金優惠外，不少餐飲業者也相繼祭出優惠同慶，以下精選了深受消費者喜愛的咖啡速食手搖品牌最新優惠，期間限定的買一送一可要把握囉。

奪金！Mr.Wish「芒果冰沙1元」、「八色小籠包」買1送1

本屆巴黎奧運女子中華隊近日佳績不斷！57公斤級冠軍賽，台灣拳后林郁婷頂住外界壓力，成功擊敗波蘭選手，拿下中華隊史上首面女...

狂賀「台灣女兒」林郁婷勇奪金牌！萊爾富、OKmart搶推限時優惠　「指定咖啡買1送1、氣泡水也入列」

恭喜台灣好手再傳捷報，勇奪金牌！雖然面對外界的紛紛擾擾，但「台灣拳后」林郁婷始終以努力不懈的精神奮戰，挑戰最高榮譽，獲得...

4人同行1人免費吃到飽！ 加入「漢來美食APP」現領400元 萬元美食金大放送

4人同行1人免費吃到飽！ 加入「漢來美食APP」現領400元 萬元美食金大放送

2大主題餐廳超萌甜點要追！ Hello Kitty蘋果村「酷洛米」出場、「葬送的芙莉蓮」快閃咖啡廳開箱

2大主題餐廳超萌甜點登場！ Hello Kitty蘋果村「酷洛米」新陣容、「葬送的芙莉蓮」快閃咖啡廳登場

全家便利商店聯手「焦糖楓」推4款串燒風味新品！限時3天「Fami!ce霜淇淋買1送1」

迎接周末，就該來點CHILL組合！全家便利商店整理周末美味新品攻略，不僅首度與串燒連鎖品牌「焦糖楓」聯名端出4款特色鮮食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。