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蛋商：颱風過菜價漲 吃蛋需求增批發價擬漲2元

中央社／ 台北10日電
台北市蛋商業同業公會今天表示，明天討論若確定，12日起蛋批發價每台斤43元。聯合報系資料照
台北市蛋商業同業公會今天表示，明天討論若確定，12日起蛋批發價每台斤43元。聯合報系資料照

台北市蛋商業同業公會今天表示，颱風凱米導致菜價漲，業者轉而改用蛋補充，且蛋產量也下降，南部出現調度需求，主張漲新台幣2元，明天討論若確定，12日起批發價每台斤43元。

颱風凱米在中南部農業縣市降下大雨，導致菜價上漲、創新高，菜價走高已經超過1週。

台北市蛋商業同業公會常務理事劉威志接受中央社記者電話訪問時說，因為目前雞蛋價格相對便宜，例如自助餐為了因應葉菜類變少，就會增加用蛋的菜色因應，市場需求轉而增加，南部並出現調度需求，所以明天將討論是否調漲2元，確定的話，批發價12日起變成每台斤43元、產地價14日起每台斤33.5元。

農業部官網顯示，7月底起，國產雞蛋日產量已經降到日需求量的12萬箱以下，目前為11.98萬箱（每箱200顆）。農業部畜牧司說，主因是產業配合淘汰老母雞，以及風災影響蛋雞進食、產蛋率也會下降有關。

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