4人同行1人免費吃到飽！ 加入「漢來美食APP」現領400元 萬元美食金大放送

漢來美食歡慶「來美食APP」上線2周年，新會員募集好禮大放送，有機會抽萬元美食金，即日起註冊成為新會員除了現領400元電子券，再送漢來海港平日下午餐4人同行1人免費吃到飽，酸菜魚鍋物5折，以及片皮烤鴨加1元多1吃等優惠券。

圖／漢來美食提供

漢來美食旗下擁有漢來海港吃到飽等餐廳，「來美食APP」上線2周年好禮大放送，即日起至9/15，包含旗下19個品牌共同推出週年慶優惠，只要下載註冊成為新會員，除了原本的100元電子券外，活動期間再加碼送300元電子券，以及漢來海港平日下午餐4人同行1人免費優惠券、溜溜酸菜魚1~2人份鍋物5折優惠券、上菜片皮鴨專賣店即烤櫻桃片皮鴨加1元多一吃優惠券，總價值超過1500元。

圖／漢來美食提供

此外，也針對全會員推出抽萬元美食金活動，只要單筆集點消費滿2千元，就有機會參加抽獎，總獎項金額超過4萬元。

漢來海港、PAVO餐酒館也推出會員專屬優惠，即日起至8/31止，會員可至APP領取「漢來海港88折優惠券」(限量2萬份)，任一消費集點還可抽iPhone 15；PAVO餐酒館則是單筆消費滿1,200元，即可獲得一次刮刮樂機會，有機會獲得千元美食金、超值餐點、人氣調酒兌換券，還可領券兌換「火烤蜜汁豬肋排」，上桌時現場還有火烤秀服務。