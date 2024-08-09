2大主題餐廳超萌甜點要追！ Hello Kitty蘋果村「酷洛米」出場、「葬送的芙莉蓮」快閃咖啡廳開箱

最萌卡漫主題餐廳要追！ Hello Kitty蘋果村親子餐廳歡慶四周年，迎來人氣王「酷洛米」正式加入蘋果村的大家庭；高人氣動畫《葬送的芙莉蓮》與 FANFANS CAFÉ攜手打造主題快閃咖啡廳，台北、台中限時登場，粉絲最愛的角色寶箱怪也現身出場！

圖／Hello Kitty蘋果村提供

苗栗人氣Hello Kitty蘋果村親子餐廳，除了三麗鷗家族夥伴，最新加入酷酷的生力軍「酷洛米」，更推出「酷洛米限定套餐」，從主餐到甜點再到飲料，每一道菜品都融入了酷洛米的迷人暗黑元素。

圖／Hello Kitty蘋果村提供

首推的「炭烤燒肉時蔬飯」，選用上等炭烤燒肉搭配新鮮時蔬，燒肉外焦內嫩帶著微微的炭香，與特製的醬汁相得益彰，令人一試難忘。甜點方面有「巧克力OREO奶霜捲」，精緻的奶霜捲外形宛如酷洛米，耳朵部分更是用OREO餅乾精心製作，可愛與美味巧妙結合，口口都是驚喜！

圖／Hello Kitty蘋果村提供

再來一杯消暑清涼的「黑森林水晶氣泡飲」，用黑醋栗果汁搭配新鮮的檸檬汁，再加上寒天果凍的Q彈口感，酸甜適中，每一口都喝得到黑醋栗的濃郁果香與檸檬的清新酸爽。快到蘋果村找尋酷洛米，共度一個特別的暑假！

【Hello Kitty蘋果村親子餐廳】

地址：苗栗縣頭份市中華路1355號1樓

電話：037-590650

營業時間：周二至周五 11:00-20:30、周六至周日 11:00-19:30 (星期一公休)

《葬送的芙莉蓮》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

超人氣療癒系動畫《葬送的芙莉蓮》與 FANFANS CAFÉ 展開合作，推出主題快閃咖啡廳。此次合作將在台北西門店以花田和半世紀流星雨的場景為特色，而台中店則展示了芙莉蓮、費倫與修塔爾克的戰鬥場景，店內佈置讓你秒進入劇情！

主餐有芙莉蓮的「奶油白醬燉飯」、欣梅爾的「露芙蛋包飯」、海塔的「百藥之長青醬蛤蜊義大利麵」及艾冉的「給努力的戰士的漢堡排定食」；甜點包括寶箱怪造型的提拉米蘇、劇情中費倫的「生日藍莓鬆餅」、修塔爾克的「草莓聖代」以及贊恩「清心寡欲抹茶蛋糕」等。每道餐點皆附有角色劇照卡！

《葬送的芙莉蓮》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

快閃店販售許多實用的周邊，像是魔法陣托特包、角色披肩毛巾、皮革飲料提袋、Q版造型靠枕、魔法陣地墊、滑鼠墊、皮革杯墊...等，還有由「FANFANS粉粉」獨家設計系列周邊，有可組裝式壓克力立牌、阿烏拉尖角造型老帽，超有梗的「只溶解衣服的藥水」也化身為造型卡套和休閒襪等，以及一共七款盲抽的閃粉大胸章，等著各位粉絲入手哦！

《葬送的芙莉蓮》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

這次主題咖啡廳還有一亮點，連深受粉絲喜愛的角色寶箱怪也特別參戰，用木頭打造的一比一寶箱怪，粉絲們真的可以效仿芙莉蓮把頭伸進去一探究竟，快看看裡面是否真的藏有魔導書！

《葬送的芙莉蓮》主題咖啡廳。圖／FANFANS CAFÉ提供

【葬送的芙莉蓮 X FANFANS CAFÉ】

西門店

地點：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

期間：2024.08.08-2024.09.17

營業時間：11:00 - 20:30

一中店

地點：台中市北區太平路22號2樓

期間：2024.08.09-2024.09.18

營業時間：11:00 - 20:30