「七夕情人節」餐飲優惠快收！ 浪漫情人大餐抽鑽戒、buffet吃到飽送禮券、手搖飲+霜淇淋+蛋糕買一送一

明天就是一年一度的七夕情人節！ 錯過西洋情人節的愛侶們還能趁這機會好好表現心意，為大家整理最新「七夕情人節餐飲優惠」整理包，快拿起電話撥打餐廳訂位，或是選一家連鎖餐飲手搖店，和身旁的親密好友共享這甜蜜時刻吧！

●夏慕尼新香榭鐵板燒

圖／夏慕尼提供

夏慕尼在今年七夕推出「法式雙人海陸饗宴」套餐，即起至10/14供應嚴選「日本A5和牛」和「白蘭地鴨胸」作為期間限定的雙主餐，加上北海道干貝、海大蝦與大比目魚等新鮮食材搭配，雙人套餐2,980+10%元；歡慶七夕時節，從即日起至9/30，到店點任一套餐，合照打卡上傳IG限時動態，並標記「#訂製浪漫」與夏慕尼&亞立詩官方帳號，就有機會抽中總價值超過新台幣7萬元的亞立詩求婚鑽戒。

●THE WANG

圖／THE WANG提供

THE WANG今年七夕選用桂花、蜂蜜等元素，打造七夕情人節限定套餐，期間到店享用限定套餐，再享法國代表性粉紅酒品牌「米諾蒂酒莊M系列粉紅酒」單杯買一送一！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

●彩虹座自助百匯

圖／台北福華大飯店提供

台北福華大飯店的彩虹座自助百匯推出以日式為主軸的「和風美饌饗宴」，納入日本各地旅遊必吃美食，如松葉蟹、鰻魚飯、海鮮湯咖哩、廣島牡蠣土手鍋等，而在8月底前12至18歲以及50歲以上顧客可享兩人同行一人半價。

●Smile One精緻涮涮鍋

Smile One精緻涮涮鍋。圖／高雄福華大飯店提供

高雄福華大飯店的Smile One精緻涮涮鍋推出「雙人海陸浪漫分享餐」，有波士頓龍蝦、鮭魚、白玉貝、特大蛤等優惠價3,520元，此外，即起到8/11，只要點情人套餐就會送Haagen-Dazs櫻花玻璃變色瓶，打卡FB/IG再送香氛蠟燭。

●饗饗

圖／饗饗提供

饗饗「七夕情人月」料理有鮮嫩肉質的「普羅旺斯烤雞腿排」、酸甜莎莎醬的「香煎鮭魚佐莎莎」、「海鮮紅醬細扁麵」等夏日開胃美食，於8/15前，用餐上傳照片並寫下想傳達的話，就有機會抽中「饗饗雙人禮賓券」。

●星巴克

圖／翻攝星巴克IG@starbuckstw

星巴克推出數位體驗抽卷活動，有機會能夠抽到買一送一優惠卷，最後抽卷日是8/9，可以兌換至8/11，另外，於8/10七夕情人節當天，只要在指定門市消費滿1,314元，就會送一支浪漫玫瑰花！

●COLD STONE

圖／Cold Stone提供

COLD STONE推出了全新的「濃霜淇淋」系列，於8/9當天只要購買大杯COLD STONE就會贈送一支霜淇淋，另外在8/9到8/11期間，霜淇淋也有第二支50元的優惠！

●85℃

圖／85℃提供

85℃推出七夕優惠套餐「飲料＋蛋糕」只要99元，於8/9和8/10限定兩天，只要購買指定蛋糕「芋香爺爺波士頓、可愛豬豬和波士頓提拉米蘇」三選一，再搭配指定飲料「大杯冰慢熟奶茶、大杯冰初露奶綠和中杯冰黑糖珍珠厚奶茶」三選一，浪漫優惠價99元！

●大苑子

大苑子荔枝系列。圖／大苑子提供

鮮果系手搖飲大苑子，8/10情人節當天限定，至大苑子APP購買「荔枝玫瑰(中杯)商品券」並完成轉贈，大苑子就再請你喝一杯中杯的荔枝玫瑰(商品券)，限量520組。

●春陽茶事

圖／春陽茶事提供

春陽茶事迎七夕情人節，即日起至8/11推出限定優惠，購買夏季新品「胭脂芭樂冰茶」、「蜜桃紅茶」以及「荔枝蜜烏龍」3飲品，第二杯只要7折優惠！