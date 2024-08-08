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「粥起 粥底火鍋．熱炒」盛大開幕免費送海味拼盤！加購49元爽吃美國牛腹肉

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map

全新餐飲體驗「粥底火鍋+熱炒」！位於台北市大安區近期迎來一家全新的餐飲選擇—「粥起 粥底火鍋．熱炒」，主打順德風味的粥底火鍋和多款熱炒料理。為慶祝開幕，即日起至8月底，凡到店用餐即贈送250元海味拼盤一份，更可用49元優惠價加購美國牛胸腹肉。

圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
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圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
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廣東佛山的順德被譽為粵菜的重要發源地，經典菜色如大良炒牛奶和火焰醉鵝深受饕客喜愛。而順德粥底火鍋以其獨特的香米米湯涮煮海鮮和肉片，保留食材鮮甜並突顯滋味，被譽為「天下最鮮的火鍋」。全新開幕的「粥起」就將這種經典風味帶到台北仁愛圓環附近。

圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
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圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
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「粥起」以順德粥底火鍋為基礎，提供個人化的粥底火鍋套餐。其中，火鍋的靈魂—「白花粥底」，選用泰國香米，經過一天的冷凍處理和4小時的細火熬煮，再加入雞高湯、蓮子、枸杞、甘草、嫩薑等食材調配而成。在此基礎上，延伸出「干貝白粥底」、「菌菇粥底」、「厚白雞湯粥底」三種不同風味的鍋底。

「粥起」採用個人套餐形式，每人490元起，包含粥底、肉品、蔬菜及火鍋配料，基本款的「干貝白粥底」可升級為菌菇粥底或厚白雞湯粥底，分別加價69元或79元，並提供免費續粥服務。此外，多款海鮮可加點，價格從120元至320元不等，還有沙公、沙母、波士頓龍蝦、帝王蟹等時價海鮮。

圖／翻攝粥起 粥底火鍋•熱炒臉書與Google Map
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現在確定8月8日正式開幕，消費者在8月底前到店用餐，每人可獲贈250元的海味拼盤，內含台灣大文蛤和新鮮活體鮑魚。參加線上活動還能用49元優惠價加購美國牛胸腹肉，千萬不要錯過。

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