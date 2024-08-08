這間吃到飽CP值超頂！台中高空景觀「飯店Buffet」超佛心 激省法曝光「269元無限吃」實現雞腿排自由

台中超佛心飯店Buffet！美食社團熱門話題「吃到飽」正夯，位於台中西屯的最新「飯店Buffet」最低355元起，多樣中西料理、創意菜、甜點統統有，內行懂吃還知道一招，下午茶直接下殺269元即享自助吃到飽，網友評價「Pizza超好吃」、「269居然還有雞腿排」。

圖／台中逢甲浮雲客棧提供

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超平價「飯店Buffet」在饕客間傳開！位於台中「浮雲客棧」15樓有間新崛起的自助Buffet餐廳「雲百匯」，坐擁180度的遼闊美景，不分平假日早午餐415元、下午茶355元、晚餐515元，以吃到飽價位而言十分平價，吃得到義式披薩、各式義大利麵、雞腿排、避風塘蝦、蒸鱸魚等多樣佳餚，咖啡飲料甜點無限享用，還會不定期調整菜色，不怕吃膩。有不少人衝著佛心價嘗鮮，原以為只是吃粗飽，沒想到還能吃巧吃得好，像是「海鮮披薩、雞腿排」都被激推，滿滿一盤開吃超過癮。

圖／台中逢甲浮雲客棧提供

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此外，有精打細算的饕客分享，飯店官網有販售更優惠的電子餐券，下午茶只要269元，早午餐319元、晚餐419元，現省近100元。能以最低269元的價格吃到多種美味料理與舒適開闊的用餐空間和景觀，令人不禁直呼「真的太佛了」、「好划算」。

圖／台中逢甲浮雲客棧提供

此外，為慶父親節，8/10前到雲百匯用餐打卡評論即贈「比斯奎爾手工麵包」，每桌限領一袋，數量有限，送完為止。

圖／雲百匯提供

雲百匯 Kloud Buffet

地址：台中市西屯區西安街277巷59號15樓

營業時間：早午餐時段｜07:30-14:00 用餐120分鐘、下午茶時段｜14:30-16:30 用餐120分鐘、晚餐時段｜17:30-21:00 用餐90分鐘（假日營業至21:30）

電話：04-27065711

官網：https://www.kloudhotel.com.tw/zh-TW