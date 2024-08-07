2024父親節「美食餐廳+手搖優惠」超過20家盤點！ 星巴克、生蠔買一送一 咖啡、手搖、串烤、披薩、炸雞統統有

感恩爸爸的小小心意快看這裡！ 明天就是一年一度的父親節了，還沒來得及準備大餐饗宴的人兒，可以快快分享這一篇，udn小編幫大家整理最輕鬆可得的「父親節感恩美食」，可以是超商或星巴克咖啡買一送一，或是隨時可預訂的手搖茶飲，速食、串烤、小火鍋等，都是能與爸爸一同分享一同相聚的美味！

◎全家便利商店

圖／全家便利商店提供

8/8至8/11期間，全家隨買跨店取推多款888元咖啡優惠組合，品項包含大杯特濃美式25杯、大杯特濃拿鐵20杯、私品茶/搖搖茶吧55元系列25杯、私品茶/搖搖茶吧65元系列20杯，以上系列皆為888元優惠，活動兌換至114/1/31；另外，Fami!ce霜淇淋也有28支888元，霜淇淋系列活動兌換至114/8/10，每會員限購2組。

◎7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN門市將推出CITY系列指定商品買一送一，即起至8/8期間可享CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵、大杯卡布奇諾，冷熱皆可，都能享有同品項買一送一；還有行動隨時取「Love Dad」888元優惠組合，可選特大杯美式27杯或是特大杯拿鐵19杯。

◎萊爾富

圖／萊爾富提供

即日起至8/20，萊爾富祭出4款限量韓國著名國民袋裝飲料：芒果風味飲、青葡萄風味飲、橘子風味飲、水蜜桃風味冰茶，單件售價49元，買就送韓國直送15元冰塊杯，數量有限，售完為止。

◎OKmart

圖／OKmart提供

OKCAFE即日起至8/8期間，全台門市OKCAFE與OOHA聯名飲「水蜜桃烏龍氣泡咖啡」買1送1；阿華田摩卡拿鐵、經典阿華田、黑糖醇奶茶、西西里咖啡享單杯7折優惠。

◎星巴克

圖／星巴克官網

星巴克慶祝父親節，8/7至門市購買兩杯大杯以上相同容量、風味、冰熱的飲料，可享「第二杯半價」優惠，沒有排除星冰樂；而8/8父親節當天的早上11點至晚上8點，至全台星巴克門市，並出示與父親合照或憑父親節活動截圖，購買兩杯特大杯冰熱、口味皆一致的飲料，可享買一送一，但不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

圖／星巴克提供

另外，8/8當天12:00至16:00於指定門市推出「LOVE DAD！父親節套餐」，內含「大杯那堤2杯、松露生巧克力蛋糕、經典法式千層薄餅各1片、松露烤雞生義大利麵2份、威化捲心酥1盒(可可布朗尼風味威化捲心酥/百香優格風味威化捲心酥)和綜合堅果塔2個」，並且父親節當日單筆消費金額滿$1,688元，即可獲得石斛蘭花束一束(不累贈，數量有限，贈完為止)，對家中每位不凡的父親致上最高的敬意。

◎頃刻間

圖／頃刻間提供

即日起至8/11期間，「百香純萃綠」與「百香小時紅」可任意搭配，第二杯一律只要38元。

◎肯德基

圖／肯德基提供

8/8至8/11，肯德基推出桶餐限時59折，「爸氣桶」使用優惠碼40615則可享優惠388元，一次吃到6塊咔啦脆雞、雙色QQ球和4個原味蛋撻。

◎必勝客

圖／必勝客提供

必勝客特別推出期間限定「爸爸專屬Hot任選大披薩餐」適合2至3人小家庭，包含一個大披薩及一份熱烤副食，最低只要558元；還有「爸爸專屬日韓直送派對餐」包含兩個披薩、一份經典副食、一份巧克力QQ球，就能吃到期間限定的日韓新口味「炙燒明太子雞肉串披薩」、「韓式醬烤牛肉披薩」；8月8日限時3天販售的「父親節享樂餐」，最低719元就有兩個指定口味披薩及指定人氣副食四選一；以及專屬提供給PK APP會員的「父親節澎派餐」，可享有三個大披薩及人氣副食一份、巧克力QQ球一份。

◎21世紀

圖／21Plus提供

21Plus、21風味館門市即起至8/11，活動期間推出父親節「香草烤雞炸雞鬆餅分享餐」優惠價688元，一次吃到香草烤雞、兩個香脆炸雞、兩份蜜香格子鬆餅，以及兩中杯無糖四季春飲品。8/8前再加碼實體門市消費滿888元，即享有OPENPOINT點數10倍贈。

◎摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡父親節優惠即日起至8/15登場，消費指定餐點組合即享活動優惠價，早餐時段有「元氣牛肉蛋堡及中杯摩斯咖啡」組，優惠價88元。一般時段推熱銷套餐組，可選普羅旺斯雞腿珍珠堡或橙香雞腿堡，搭配方塊薯餅和指定飲品系列，優惠價188元。

◎王品集團

．「王品牛排」：即日起至9/1，只要子女與爸爸的身分證字號，有任一數字相同，出示證件正本並內用消費2客套餐，就送1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。

「王品牛排」再度啟動龍蝦尋人任務。圖／王品集團提供

．「陶板屋」：即日起至8/16，身分證對中「8、5、2、0」任一碼的爸爸，到陶板屋消費套餐即送「焗烤扇貝海鮮名物」。8/31前，瘋美食會員在陶板屋累積2次消費，每次結帳金額達600元(含)以上，可抽台灣虎航「台北／高雄來回沖繩機票」1張，共2名。

．「嚮辣」：即日起到8/31，帶爸爸開鍋消費2客以上套餐、出示身分證字號有2個「8」，送8顆北海道生鮮級干貝，有3個「8」就送28顆干貝。

嚮辣。圖/王品提供

．「享鴨、莆田、丰禾、朝粥幫」：即日起到8/16，至任一門店用餐，不限消費金額即可參加抽彩球，有機會獲得品牌贈菜券、500元現金券等，最大獎為當日全單免費券；8/31前到中餐品牌任一門店消費滿1,500元，並使用王品瘋美食結帳，再加碼送總價值超過3,000元的海陸大禮包。

．「藝奇」：8/31前與爸爸同桌消費980元以上任一套餐，就招待「酒燒日本廣島牡蠣」1份；8月底前消費滿1,500元再贈300元消費抵用券1張。

．「西堤牛排」：帶爸爸到西堤牛排內用1客經典套餐並拍下手比愛心照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份，立刻升級雙主餐。

．「聚日式鍋物」：8/31前內用獨享海陸聚系列套餐享88折優惠，主餐可選擇板腱牛或雪花豬。

王品中餐品牌用餐抽彩球，有機會獲得贈菜券、500元現金券等。圖／王品集團提供

◎這一鍋集團

這一鍋。圖/這一鍋集團提供

．「這一鍋」：即日起至8/31推「紳士型男」平日限定優惠，依照男士身分證上的年次享對應折扣，例如79年次即可享有79折優惠；此外，每週三同桌4位穿著復古裝扮，享有套餐3折優惠，原價3280元的四人套餐，只需984元。

．「燒肉同話」：即日起至8/11推出「爸氣又食足」限定活動，任點一份三人套餐，即可以888元的超值價格加購原價1840元「頂級和牛拼盤」。

．「這一小鍋」：即日起至8/9推出「讓你爸爸補一蝦！」活動，至指定門店用餐，男性顧客挑戰打彈珠超過88分，即可獲得白蝦8隻現場加菜。

．「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」：即日起至8/11推出「這夏爸比 Q」活動，凡同桌有爸爸，只需單點任一川菜台味，並上傳限時動態標記「叁加叁」的IG帳號，即可免費獲得「限定冰品」一份。

◎神旺潮品集

圖／神旺潮品集提供

神旺潮品集推最受饕客歡迎的「潮萃火焰瀨尿燒鵝4吃」5,280元，即日起至8/31止，週一至週四平日用餐再享 8 折優惠。

◎凱恩斯岩燒牛排

即日起至8/8，凱恩斯岩燒牛排用餐消費出示臉書活動貼文，並在下方留言想對爸爸說的話，就贈送爸爸美國丹佛牛排200g單人套餐一份，同行子女須消費960元以上岩燒套餐，午間輕食、兒童餐、義式蔬食餐，恕不適用。

◎柒息地串燒居酒屋

圖／柒息地串燒居酒屋提供

以平價呈現最高品質的柒息地串燒居酒屋，在父親節檔期8/8至8/11期間，祭出「3顆生食等級的日式生蠔」內用買一送一的超值佛心價，同期間，外帶餐點同樣可享有全品項88折優惠！

◎焦糖楓

即日起至內用店單筆消費滿777元就送秋刀魚一條或生蠔一顆，外帶店則單筆消費滿520元就送蘋果氣泡飲一瓶。