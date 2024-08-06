聽新聞
test
0:00 / 0:00

必勝客七夕限定「紅餡芝心比薩」只賣7天！ 最靈月老廟「樂成宮」加持送紅線

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

七夕情人節專屬浪漫比薩來了！ 人氣品牌必勝客又有新創意，首度與網友票選為全台最靈的月老廟「樂成宮」合作，推出史上第一個可以吃的「紅餡芝心比薩」，限時限量只賣7天！

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

必勝客打造七夕限定「紅餡芝心比薩」，以經典的芝心比薩為基礎，融合芝心起司內餡，與象徵愛情的紅線元素的草莓麻糬紅餡，獨特心型造型搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞四周，口感甜鹹交織超豐富，而美味芝心牽絲更象徵牽起戀人長長的緣分！

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

自8/5起至8/11限時七天，於全台必勝客門市開賣「紅餡芝心比薩」，每個單點249元，更將樂成宮月老邀請到指定門市送祝福！即日起至8/11，只要購買「紅餡芝心比薩」並和門市的月老合照，就有機會獲得樂成宮月老加持過的「紅線」。

圖／必勝客提供
圖／必勝客提供

編輯推薦

七夕 必勝客 情人節

相關新聞

必勝客七夕限定「紅餡芝心比薩」只賣7天！ 最靈月老廟「樂成宮」加持送紅線

七夕情人節專屬浪漫比薩來了！ 人氣品牌必勝客又有新創意，首度與網友票選為全台最靈的月老廟「樂成宮」合作，推出史上第一個可以吃的「紅餡芝心比薩」，限時限量只賣7天！ 必勝客打造七夕限定「紅餡芝

肯德基買1送1也來了！不只拿坡里炸雞　德州美墨炸雞「炸雞桶390元」、德克士「最強手槍腿」七夕優惠吃

賀奪牌吃炸雞！繼麟洋配奪金後再傳捷報，體操好手唐嘉鴻為台灣再添一銅牌，肯德基特別祭出限時買一送一，德州美墨炸雞「6塊炸雞桶390元」。而德克士則推出七夕自己飽套餐，參與粉專活動還有機會抽中55公分咔滋脆皮手槍腿大抱枕。

一開搶APP秒當機！ 麥當勞金牌優惠「送大麥克」出包 網友臉書開罵：沒誠意

一開搶APP秒當機！ 麥當勞金牌優惠「大麥克買1送1」出包 網友臉書開罵：沒誠意

Uber Eats金牌美食買1送1、滿額折百 指定餐點再送Hami Video序號

奪牌喜訊一波接一波，Uber Eats與十二味養生雞湯、康庄傳統滷肉飯、騰之雞排、Tino's Pizza堤諾義式比薩、...

「奧運奪金餐飲優惠」懶人包！ 名字有「麟、洋」吃火鍋5折、肉盤買一送一、狂賀貼文贈甜點

鍋控開吃！ 奧運奪金美食優惠 名字有「麟、洋」任一字吃火鍋5折、祝賀貼文贈甜點

「500碗小吃派對市集」8/17、8/18台北四四南村登場！串連7縣市知名在地小吃集結出攤

由《500輯》創立的全台小吃新指南「500碗」，今年將盛大邁入第二屆，並於8月17日、18日兩天同步串連7縣市名店舉辦「500碗小吃派對市集」暨頒獎典禮。除了邀請第一屆500碗得主之一：基隆人氣名店「吳姳麵館」，帶來市集現場才吃得到的海味料理「生醃干貝醬油漬包飯」；台北最好吃紅燒肉、500碗名店「正宗阿角紅燒肉 劉美麗」繼去年首度出攤後，今年也將再度現身市集力挺500碗；位於桃園的500碗名店「陳秋剛綿綿冰」則會販售多元口味的消暑綿綿冰，加之應援出攤的飲料名店「大苑子」，成夏日降溫最佳選擇。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。