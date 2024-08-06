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必勝客七夕限定「紅餡芝心比薩」只賣7天！ 最靈月老廟「樂成宮」加持送紅線
七夕情人節專屬浪漫比薩來了！ 人氣品牌必勝客又有新創意，首度與網友票選為全台最靈的月老廟「樂成宮」合作，推出史上第一個可以吃的「紅餡芝心比薩」，限時限量只賣7天！
必勝客打造七夕限定「紅餡芝心比薩」，以經典的芝心比薩為基礎，融合芝心起司內餡，與象徵愛情的紅線元素的草莓麻糬紅餡，獨特心型造型搭配香甜軟Q草莓麻糬圍繞四周，口感甜鹹交織超豐富，而美味芝心牽絲更象徵牽起戀人長長的緣分！
自8/5起至8/11限時七天，於全台必勝客門市開賣「紅餡芝心比薩」，每個單點249元，更將樂成宮月老邀請到指定門市送祝福！即日起至8/11，只要購買「紅餡芝心比薩」並和門市的月老合照，就有機會獲得樂成宮月老加持過的「紅線」。
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