肯德基買1送1也來了！不只拿坡里炸雞　德州美墨炸雞「炸雞桶390元」、德克士「最強手槍腿」七夕優惠吃

賀奪牌吃炸雞！繼麟洋配奪金後再傳捷報，體操好手唐嘉鴻為台灣再添一銅牌，肯德基特別祭出限時買一送一，德州美墨炸雞「6塊炸雞桶390元」。而德克士則推出七夕自己飽套餐，參與粉專活動還有機會抽中55公分咔滋脆皮手槍腿大抱枕。

具有異國風情的「雞情熱辣煙燻脆雞」。圖／肯德基提供

奪金速食優惠如火如荼開跑，除了拿坡里炸雞專賣店的炸雞桶買1送1外，肯德基賀奪牌最新推出限時買一送一，「雞情熱辣煙燻脆雞」兩塊75元、搶手單品「金黃比司吉」兩顆59元，百元有找啃炸雞、吃超人氣點心，優惠到8/11，數量有限、售完為止。

圖／肯德基提供

圖／德州美墨炸雞粉絲專頁

而同為炸雞強者的「德州美墨炸雞」也推出期間限定「金牌6塊炸雞桶」390元噴香開吃，霸氣優惠至8月底。此外，本週六(10)迎來七夕情人節，德克士脆皮炸雞趁勢推出「七夕自己飽套餐」，內含手槍腿1隻、南洋炸雞卷1個、紫金QQ球1份和38元飲品1杯，即日起至8/31，特價255元（原價341元），活動期間消費該套餐到德克士粉專活動貼文留言，還有機會帶走55公分咔滋脆皮手槍腿大抱枕喔。

必點「咔滋脆皮手槍腿」深受顧客喜愛。圖／德克士脆皮炸雞粉絲專頁