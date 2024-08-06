一開搶APP秒當機！ 麥當勞金牌優惠「送大麥克」出包 網友臉書開罵：沒誠意

2024巴黎奧運台灣已進帳1金3銅，台灣麥當勞感謝大家in援於今（6）日上午11時起於麥當勞全球APP限時發放「大麥克買1送1券」，全台限量5萬份。沒想到，活動一開跑，領券時間進入麥當勞APP竟直接當機，畫面出現「暫時發生錯誤」訊息，無法順利取得麥當勞金牌優惠。

麥當勞昨(5日)上午於官方臉書宣布「五萬份大麥克買一送一，8月6號上午11點麥當勞APP限量發送」，只要進入全球版APP「萬分感謝你in援」活動頁面即可領取優惠券，每個帳號限領1次，兌換期限為8/6上午11時至8/12晚上11時59分止。

圖／翻攝麥當勞臉書、全球版APP

不過稍早實測開啟麥當勞全球APP，一到領券時間APP顯示「暫時發生錯」完全當機，消費者一直無法順利進入APP，隨即湧入台灣麥當勞臉書怒留言「沒誠意不如不要送」、「根本進不去」、「活動辦成這樣爛透了」、「app爛到不行還整天app買一送一」、「等系統恢復正常就會發現優惠已經沒了」