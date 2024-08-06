「奧運奪金餐飲優惠」懶人包！ 名字有「麟、洋」吃火鍋5折、肉盤買一送一、狂賀貼文贈甜點
實在太嗨了！ 慶祝麟洋配奧運奪金，不只超商祭出咖啡買一送一，速食業者推出各種限時好康，鍋控最愛的各家餐飲業者也有優惠，像是只要名字中有「麟」、「洋」任一字吃馬辣火鍋5折、樂天皇朝八色小籠包推買一送一、黑浮餐飲分享狂賀貼文送甜點美食等，快揪好友一同吃爆！
●馬辣集團
馬辣集團慶祝麟洋配為台灣摘下首面奧運金牌，即日起至8/9，2位成人以上同行並提早預約，名字中有「麟」、「洋」任一字（限同字），用餐時出示身份證並拍照打卡，馬辣、新馬辣、新馬辣Plus+、涮樂和牛、肉之間、熊一燒肉、哞哞屋、夯下去、ChaCha個人和牛燒肉本人用餐打5折，問鼎推20盎司好運爆發和牛火山5折，狗一下居食酒屋為綜合生魚片全系列5折。
●台灣樂天餐飲集團
台灣樂天餐飲集團旗下雙品牌「樂天皇朝、樂蝦拉麵」推快閃優惠慶祝奪得奧運金牌，8/7前，只要在門店出示品牌FB粉專或IG帳號的活動說明圖文，告知現場工作人員用餐使用此次活動，樂天皇朝「特色皇朝小籠包（八色）」買一送一，樂蝦拉麵則推出「蝦量滿點」活動，點用「招牌三寶蝦湯拉麵套餐」立刻享受升級3隻鮮蝦。
●錢都涮涮鍋
慶祝麟洋配勇奪奧運金牌，8/6、8/7這兩天單點肉盤買一送一。(錢都鳳山文衡店開幕活動不參與)
●黑浮集團「麟鄰茶寓、湳洋鍋物」
歡慶麟洋配奧運奪金二連霸！黑浮即日起至9/3祭出限定優惠，活動期間至麟鄰茶寓、湳洋鍋物內用，分享狂賀貼文，立即贈送有「麟、洋同字」的「金牌甜點：麟檬糖霜蛋糕」、「金牌料理：湳洋手撕嫩雞」。
●壽司郎
8/6起。壽司郎推出奪牌歡慶祭，野生南方黑鮪魚中腹壽司、 醬烤南方黑鮪魚中腹壽司每盤特價30元，活動直到售完為止。
●爭鮮
即起至8/6期間，於外帶店「爭鮮gogo」買手卷享「第2件1元」，買好餐點回家準時看賽事直播。此外，即起至8/9更加碼MAGiC TOUCH的40元飲品買一送一、定食8金桔檸檬買一送一。
●香繼光集團
即日起至8/11止，台灣選手晉級，不分競賽項目，繼光香香雞消費不限金額，即享甜心地瓜球買一送一。
●金子半之助
金子半之助推鳳尾蝦買一送一。
●胡同燒肉
胡同燒肉於8/12前穿藍白紅任一色前往用餐送1杯生啤或軟性飲料。
●日本橋海鮮丼辻半
日本橋海鮮丼辻半Tsujihan祭出生啤或桑椹莓果氣泡飲買一送一。
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