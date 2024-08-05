最強「速食手搖買1送1」攻略！賀麟洋配奪金 麥當勞、拿坡里炸雞、星巴克到手搖全都有

賀麟洋配二連霸奪金！「4大超商」相繼推出買一送一等多種優惠，連鎖速食、手搖飲不落人後，麥當勞「大麥克買1送1」、拿坡里炸雞專賣店「炸雞桶買1送1」、星巴克買1送1、迷客夏加碼「第二杯0元」統統有，相關優惠全部一次收！

⬤ 麥當勞：大麥克買1送1

麥當勞挺小戴！感謝每個為台灣代表隊應援的你，麥當勞將於8/6 11:00在麥當勞APP限量發送「大麥克買一送一」，限量5萬份。

圖／麥當勞提供

⬤ 摩斯漢堡：優惠套組79元起

即日起至8/31，摩斯漢堡加碼「3款美味套組」，「摩斯為你應援」組內含摩斯漢堡及大杯冰紅茶，優惠價89元；「勝利屬魚你」組79元，含黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶；「蒟杯歡慶」組可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯，特價89元。

圖／摩斯漢堡提供

⬤ 拿坡里炸雞專賣店：炸雞桶買1送1

8/14前，到拿坡里炸雞專賣店購買「戰斧綜合桶」享買1桶送1桶的限時優惠，兩桶共10塊炸雞只要399元。「戰斧綜合桶」內含2隻脆皮戰斧(辣味)和３塊義式炸雞(原味/辣味)。另有，「唰嘴無骨雞塊」買一送一，特價109元。

圖／拿坡里提供

⬤ 必勝客：人氣副食買1送1

歡慶奪牌，必勝客推出「人氣副食」買一送一，有冰藏起司塔、酥炸魷魚圈、蒜香起司軟法、ＱＱ球等必吃美味任你選。

⬤ 繼光香香雞：地瓜球買1送1

歡慶麟洋配奪金！繼光香香雞推出限時優惠「地瓜球買1送1」，炸物控就要雙倍吃才過癮。

圖／繼光香香雞提供

⬤ 金子半之助：鳳尾蝦買1送1

賀奪金你開吃！日本東京超人氣排隊名店「金子半之助」限時祭出「鳳尾蝦買1送1」，老饕要搶吃。

⬤ 星巴克：好友分享日買1送1

歡慶奪金榮耀時刻！星巴克於8/6 11:00-20:00在全台門市推出特大杯冰熱/口味皆一致的飲料買一送一，優惠品項不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

即日起至8/14，使用外送平台foodpanda點購「檸檬奇遇桔(L)、百香綠茶(L)」享同品項買1送1。8/13前，使用外送平台Uber Eats點購「珍珠奶茶(L)、21歲輕檸烏龍(L)」亦有買1送1優惠。

恭喜奪牌好手！可不可熟成紅茶將於今(5)日下午發放「買1送1券」，限量1,000份，關注粉絲專頁拚手速。

⬤ 迷客夏：2大飲品「買1送1」再加碼

速傳捷報！狂慶麟洋配奪金，迷客夏於今(5)日14:00-19:00推出限時「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶(L)」買一送一；拿下金牌再加碼，8/5 14:00起各門市前50組消費者購買「紅茶拿鐵系列(L)」任一

圖／迷客夏提供

⬤ 康青龍：4大飲品買1送1

8/13前，使用外送平台Uber Eats點購「御香烏龍青茶、仙凍黑奶茶、清檸綠茶、伯爵奶茶」皆享買1送1。

⬤ 顏太煮奶茶：連3天買1送1

賀奪奧運台灣第一面金牌！人氣手搖「顏太煮奶茶」即日起至8/7連續三日祭出「太煮淬茶系列買1送1」優惠，同價品項還可混搭，全台30間分店皆適用。炎炎夏日最推手搖店較少見的「百年仙草甘茶」，清香止渴，微糖少冰最對味。