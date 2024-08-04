手刀衝迷客夏！賀奪牌 迷客夏「2大飲品買1送1」限時開跑、摩斯漢堡加碼「超省優惠組」統統100元有找

賀奪牌！奧運賽事持續，迷客夏特別推出一系列活動，凡拿下獎牌即於隔日祭出限時「指定飲品買一送一」，奪金加碼前50組「紅茶拿鐵系列買一送一」。而摩斯漢堡則再推出3款優惠組合，統統免100元，邀請消費者一同為選手喝彩應援。

圖／迷客夏提供

迷客夏 限時買一送一

賀奪牌！連鎖手搖「迷客夏」為慶台灣選手奪牌，只要獲得任一面獎牌，即於奪牌隔日14:00-19:00推出限時「輕纖蕎麥茶、琥珀高峰烏龍茶」買1送1，每人每次限購一組；若台灣好手勇奪金牌，另再加碼隔日前50組購買「紅茶拿鐵系列(L)」買1送1（限同品項/冰度糖量）。

此外，8/11前，於迷客夏單筆消費滿100元，並到LINE官方帳號輸入「為選手喝采」作發票登錄，即可參加抽獎，有機會抽中最高價值近6萬元的礁溪老爺酒店洋式標準套房雙人3天2夜住宿券、華泰瑞苑花園客房雙人1晚住宿券或16大百貨通路通用1,000元電子即享券等多項好禮。

圖／迷客夏提供

摩斯漢堡 優惠套組79元起

歡慶選手奪牌，即日起至8/31，摩斯漢堡加碼「3款美味套組」，「摩斯為你應援」組內含摩斯漢堡及大杯冰紅茶，優惠價89元；「勝利屬魚你」組79元，含黃金塔塔鱈魚堡及大杯冰紅茶；「蒟杯歡慶」組可任選葡萄氣泡飲或葡萄蒟蒻冰茶2杯，特價89元。

圖／摩斯漢堡提供

迷客夏 賀奪牌買1送1活動資訊

活動期間：奪牌隔日14:00-19:00（一日限定）

活動內容：任奪一面獎牌隔日「輕纖蕎麥茶」、「琥珀高峰烏龍茶」即享買1送1，優惠每人每次限購一組；選手勇奪金牌加碼，隔日前50組顧客購買「紅茶拿鐵系列(L)」買1送1（限同品項/冰度糖量）

活動通路：迷客夏一般門市

注意事項：活動優惠僅限門市現場購買適用；百貨櫃位、Milksha PLUS及特殊店型不適用；相關優惠詳情以迷客夏公告為準