「鳥貴族」台灣首店插旗台北中山區！均一價75元 CP值超高

一起到寒居犒賞爸爸！一年一度的父親節即將來臨，寒居酒店「BeGood」餐廳特別推出「父愛濃情」咖啡巧克力慕斯蛋糕，現已開放預訂至8月9日。這款蛋糕由西點主廚精心製作，採用微苦的咖啡和濃郁的法芙娜巧克力搭配，再加上雪茄與領結的裝飾，展現成熟穩重、內斂卻充滿魅力的父親形象。蛋糕底部為濃郁辛香的肉桂與全香子粉製成的酥脆餅乾，內層為濕潤的巧克力蛋糕體和帶有榛果咖啡香味的絲滑慕斯，並搭配酸甜可口的柳橙凍內餡，外層淋上咖啡鏡面。6吋蛋糕售價1,388元，買起來了啦！

2024-08-01 13:00