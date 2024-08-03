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「鳥貴族」台灣首店插旗台北中山區！均一價75元 CP值超高

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自鳥貴族官網
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日本人氣居酒屋「鳥貴族」即將進軍台灣！這家許多人到日本必吃的連鎖居酒屋品牌，預計於2024年開設台灣首店。鳥貴族以其道地且美味的日本串燒聞名，讓人們無需飛往日本也能享受這份美食，目前首店地址已經確定，愛好者們可以開始期待。

圖／取自鳥貴族官網
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鳥貴族以其360日圓的均一價格闖出一片天，無論是道地串燒、炸物還是小菜，都只需約台幣75元（詳細確認價格將以官方公告為主，本文僅日幣換算）。品項豐富多元且份量十足，這家平價連鎖居酒屋過去早已成為台灣旅客到日本旅遊的美食代表之一。

圖／取自鳥貴族官網
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日前台灣首店選址於台北市中山區新光三越南西一館5樓。鳥貴族此次與台灣大成集團合作成立合資公司，正式進軍台灣市場。預計2024期待已久的開幕詳情請持續關注，UDN將為讀者帶來更多最新消息。

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