台灣美食展／嘉義縣特色「五金」 8/2-8/5閃亮登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】年度最大美食盛會「2024台灣美食展」即將登場，8/2-8/5在台北世貿一館盛大舉行，嘉義縣政府以「嘉義。五金行」為主題，展出嘉義最知名的茶金（高山茶）、黑金（高山咖啡）、烏金（烏魚子）、白金（鹽）及綠金（山葵），話題性十足。

▲烏金（烏魚子）。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

嘉義縣文化觀光局（簡稱文觀局）指出，嘉義縣具備得天獨厚的氣候優勢，生產許多優良農漁產品，今年邀請6家業者參展，有「晉揚欣茶庒．咖啡莊園」、「生力農場」、「卓武咖啡」、「林家冠軍烏魚子」、「阿里山極邊山葵」及「洲南鹽場」，將嘉義縣最具代表性的五大金品帶到台灣美食展。

▲白金（鹽）。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

文觀局表示，聞名世界的阿里山高山茶有茶金美名，阿里山咖啡在各大比賽屢獲佳績，創造嘉義縣黑金商機，山葵則是阿里山特有作物，經山葵農復育有成，讓阿里山綠金逐漸回歸市場。嘉義縣為全台最大烏魚養殖區，職人循古法製作軟Ｑ有彈性，鹹淡適中的烏魚子，創造嘉義烏金經濟。沿海地區專門生產鹽花，由台灣少數手工晒鹽場產出，其鹽花又被稱為調味界的鑽石，眾多優質產品都可在台灣美食展一次購齊。

▲黑金（高山咖啡）。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

加入「慢遊嘉義 Line@」就能領取台灣美食展好康優惠券，享有「卓武山咖啡豆全品項9折」、「生力農場茶葉產品8折」等多項優惠，現場消費滿399元加贈限量提袋，嘉義縣文化觀光局歡迎遊客到「2024台灣美食展」的嘉義縣「嘉義。五金行」展館作客。

▲茶金（高山茶）。 圖：嘉義縣文化觀光局／提供

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