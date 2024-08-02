台灣美食展／期間限定！8/2-5最潮客家創新飲食邀你品嘗
【旅奇傳媒/編輯部報導】年度盛會「台灣美食展」將於8/2-8/5隆重開展！客家委員會副主任委員范佐銘於日前代表主委古秀妃出席展前記者會，共同為活動暖身，並呼籲大家把握展期參觀，也一定要來「HA-FOOD 客食‧食客」客家館逛逛，刷新對客家美食的味蕾印象。
范副主委表示，今年特別邀請長期輔導的客庄8大產業品牌，包括內山桔醬、苦茶油、酸柑茶、桶柑餅、公館福菜、貓裏紅茶、內埔釀匠及竹田醬油等，連袂展出18個攤位，盼藉此推展「HA-FOOD」客家美食，並一步步推廣至國際舞台，是客委會最大的目標。另外，米其林綠星餐廳主廚簡天才也將驚喜登場並進行料理示範，歡迎大家來了解客家美食文化。
「2024台灣美食展」號召600個攤位齊聚飄香，集結米其林必比登推薦餐廳、米其林主廚、名廚及明星等輪番登場。客家館以「HA-FOOD 客食‧食客」為主題，揉合傳統及創新元素，記者會搶先亮相「客家小炒全國爭霸賽」獲獎餐廳「御饌臻品」的客家酸菜魚、客家小炒捲餅；新竹寶山西式料理餐廳「FIW FIW」的客家塔可餅及漢堡；「新城風糖」柑橘冰淇淋蜂巢蛋糕等，皆以客庄8大產業品牌食材做為基底，獻上最潮的「HA-FOOD」客家味。
美食展期間，客家館攤位區眾多伴手禮皆享有展場限定的折扣優惠，舞台區則於每日皆有精采的「食客‧品味分享」、「HA-DIY」、「客食 FUSION」及業者推介等活動。誠摯邀請您於8月2日至5日前往世貿一館「2024台灣美食展」及「HA-FOOD 客食‧食客」客家主題館（攤位編號A233），共下品嘗「客家傳統 feat.創新飲食」新滋味！
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